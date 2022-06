Opavským znovu odcházejí opory. Je to výrazné oslabení, říká trenér West

Brankář Tomáš Digaňa je v Olomouci, stoper Jan Žídek v Karviné a střední záložník Denis Darmovzal v Mladé Boleslavi. „A vypadá to, že odejde i Matěj Helešic do Pardubic,“ dodal West.

Co ztrátám říká? „Na gólmanovi to stálo celý podzim, kdy nám vychytal spoustu zápasů. Žídek táhl celé jaro, byl to vůdce, ostřílený hráč do kabiny i na hřiště. Jeho zkušenosti nám budou chybět. A Darmovzal s Helešicem byli nejlepší střelci mužstva, když jeden dal sedm branek a druhý devět. Je to výrazné oslabení.“

Dá se říct, že Opavští zažívají tutéž situace jako před rokem, kdy po pádu z první ligy tvořili nový tým? „Může to tak vyznít, ale loni v létě to bylo úplně šílené, protože odešlo šestnáct hráčů a po nějakém šestém kole další tři a v zimě ještě dva. Exodus byl během toho půl roku obrovský,“ připomněl Roman West.

Trenér vidí výhodu oproti loňsku v tom, že se členy realizačního týmu vědí, nač hráči, kteří v mužstvu pokračují, mají, s kým mohou počítat více a s kým méně.

Roman West

„Pokud budou pravidelně hrát, tak jejich výkony by mohly vyletět ještě nahoru. Očekávám, že převezmou roli kluků, kteří odejdou,“ dodal West. „Například Kopečný, Ščudla, Macháček, Bílek by měli dostat příležitost a porvat se o ni.“

Kouč uznává, že se zřejmě nepodaří všechny mezery zacelit z vlastních zdrojů. „Pak budeme potřebovat posílit někým z venku, abychom byli konkurenceschopní, aby mužstvo mělo nějakou tvář. Také je otázka, jak rychle si vše sedne, zda se budeme sehrávat déle, nebo to pojede hned.“

Otevřená je podle Romana Westa i otázka brankářů. „Máme dva – Lasáka, který dělal dvojku, a mladého Kubného. Uvidíme, zda někdo přijde, anebo to bude stát na těch dvou,“ uvedl trenér.