Konečně ostré křídlo? Košťál má Olomouci pomoci s průniky po lajně

„Museli jsme reagovat, protože skončil Martin Hála i Tomáš Zahradníček. Hledali jsme rychlostně vybaveného hráče. Martin se sice v Polsku úplně neuplatnil, ale sázíme na to, co jsme viděli – schopnost obcházet jedna na jedna, což nám chybělo,“ říkal o posile trenér Václav Jílek, jenž právě schopnost uvolnit se na křídle přes soupeře dlouhodobě v týmu postrádá.

A některá jeho slova už Košťál stihl naplnit. Proti Žilině si vzal balon na kraji vápna, elegantně se zbavil beka a poslal střílenou nabídku před bránu. To samé proti Vyškovu. Na půlicí čáře převzal míč a akci dotáhl až do vápna. Velký příslib? Teprve se uvidí. Je mu však jedno, jestli hraje zleva, nebo alternuje z pravého křídla.

„Fyzicky to bylo náročné. Měli jsme velmi náročné tréninky, po fyzické stránce to určitě splnilo, co mělo,“ hodnotil šestadvacetiletý Košťál uplynulý týden na Hané.

Herně už to příliš slavné nebylo. Proti Žilině odehrál celý part, ale porážce 1:3 nezabránil. A podobné to bylo i proti Vyškovu. Do svého debutu, který skončil 3:2 ve prospěch druholigistů, naskočil od úvodu s kapitánskou páskou. Což se zamlouvalo zejména týmovému pokladníkovi. „To tak bývá, že si noví hráči vezmou kapitánskou pásku a zaplatí do kasy,“ usmíval se. Při hodnocení zápasů mu ale příliš do úsměvu nebylo. „Bohužel se nám výsledkově nedařilo. Ani herně to nebylo podle našich představ. Nebudeme se vymlouvat ne nějaký těžký týden. Zápasy musíme zvládat líp,“ pravil.

Fotbalisté Olomouce během letní přípravy.

Jílek mu a jeho spoluhráčům naordinoval tvrdý kondiční blok sestávající z intervalových běhů ve vysoké intenzitě. „Můžu potvrdit, že nohy nefungují tak, jak by měly. Ale je potřeba absolvovat takovéto tréninky, abychom to v sezoně měli lehčí,“ ví Košťál.

S velkým fotbalem začínal v Trnavě. V roce 2016 debutoval za Spartak proti Dunajské Stredě. V roce 2017 odešel do polské Wisly a u severních sousedů vydržel, i s hostováním ve slovenské Senici, tři a půl roku.

Proti Gliwicím bez marodů Fotbalová Olomouc se v sobotu (17.00) v přípravném utkání představí v polských Gliwicích. Pro domácí půjde o generálku na sezonu. „Přistoupíme k tomu jako k vrcholu třítýdenního bloku. Už tomu uzpůsobíme i následující tréninky, abychom byli nachystaní a sehráli dobrou partii,“ řekl klubovému webu trenér Václav Jílek. Sigma si minule proti Jihlavě připsala první výhru léta (3:0). Předtím podlehla 1:3 Žilině, remizovala 0:0 s Prostějovem a podlehla 2:3 Vyškovu. Do Gliwic odcestuje bez zraněných Jemelky, Beneše, Greššáka, Langera a Ventúry.

„Nemyslím si, že by mi to v Polsku nevyšlo. Rok a půl jsem měl velmi dobrý, potom to bylo možná trošku slabší, ale to je fotbal, tak to chodí,“ pohlížel realisticky. „Už nebyla cesta zůstat v Polsku déle. Předtím možná, kdybych udělal jiné kroky. Ale to je minulost. Vůbec se na to nesoustředím a dívám se jen na to, co je před námi,“ doplnil k polské anabázi.

Předtím, než ho jako volného hráče ulovili Hanáci, působil půl roku opět na Slovensku. Za Sereď nastoupil do deseti zápasů a do kronik se zapsal jen žlutou kartou. Teď se od něj čeká mnohem víc, stejně tak se ani Košťál netají vysokými ambicemi. „Kdybych přicházel do Sigmy s tím, že nechceme hrát o první šestku, asi by to nebylo správné. Budeme se prát o nejlepší výsledky a uvidíme, jak to dopadne,“ přemítá.

S Olomoucí podepsal blíže nespecifikovanou smlouvu.

„Sigma byla první nabídka. A hned konkrétní. Chtěl jsem to mít vyřešené do dovolenky. Tam jsem odjížděl už s podepsanou smlouvou a čistou hlavou. Aby to bylo co nejrychlejší, bylo hlavní kritérium,“ přiblížil. „Libí se mi tu všechno, je to super. Chalani nás skvěle přijali. A i infrastruktura je na vysoké úrovni,“ cení si.

Teď už zbývá jen přenést vysokou úroveň také na hřiště.