Česká továrna na talenty. Není to jen trend poslední doby, říká Hřebík

Jen šest klubů z celé Evropy má v jedenatřiceti nejvyšších fotbalových soutěžích kontinentu víc odchovanců než Sparta.

Podle žebříčku, který nedávno zveřejnil CIES Football Observatory, vychovala strahovská akademie výrazně více prvoligových fotbalistů než ostatní české kluby.

V profesionálních prvoligových klubech v Evropě působí celkem 56 hráčů, kteří se počítají mezi odchovance strahovského mládežnického centra.

Z českých klubů je v žebříčku Olomouc na 38. místě s jedenatřiceti hráči a šedesátá Slavia se sedmadvaceti fotbalisty.

Odchovanci ve sledovaných 31 evropských ligách 1. Partizan Bělehrad - 75 odchovanců

2. Ajax Amsterdam - 72 odchovanců

3. Sporting Lisabon - 63 odchovanců

4. Dynamo Kyjev - 62 odchovanců

5. Dinamo Záhřeb - 60 odchovanců

6. Crvená Zvezda Bělehrad - 59 odchovanců

7. až 8. Sparta Praha - 56 odchovanců

7. až 8. Vojvodina Novi Sad - 56 odchovanců

9. Šachtar Doněck - 54 odchovanců

10. FC Barcelona - 52 odchovanců

„Žebříček je odrazem zhruba deseti let práce. Důležité je, že nejde jen o trend poslední doby, ale je to takhle celou řadu let,“ říká pro klubový web ředitel úseku mládeže Jaroslav Hřebík.

Experti CIES považují za odchovance fotbalistu, který v klubu působil od patnácti do jedenadvaceti let kontinuálně minimálně tři roky a má podepsaný profesionální kontrakt v prvoligovém klubu.

„Svědčí to o kvalitní práci akademie, je to objektivní ukazatel. Kromě samotného počtu hráčů v tomto žebříčku je ale neskutečné, že ze všech těchto fotbalistů jich ve Spartě působilo více než šedesát procent od žákovského věku, pětatřicet procent dokonce od přípravky,“ zdůraznil Hřebík.

Mezi nimi to jsou například současní reprezentanti Patrik Schick, Pavel Kadeřábek, Martin Frýdek či Ladislav Krejčí.

Jaroslav Hřebík, ředitel úseku mládeže Sparty

V prvním týmu Sparty je v současnosti devět odchovanců. Martin Hašek, Matěj Pulkrab a Frýdek přišli do klubu v přípravce, Adam Hložek a David Bičík v žácích, Michal Sáček, Václav Drchal, Lukáš Juliš a Václav Kadlec v dorostu. Brzy může dostat šanci teprve šestnáctiletý Adam Karabec, další supertalent typu Hložka.

Je logické, že ne všichni se z dorostu dostanou do sparťanského áčka. Tam se prosadí jen nejlepší z nejlepších.

„Ale když odcházejí, tak chceme, aby věděli, že se sem mohou vrátit a dělali pro to všechno. Jako třeba Martin Hašek a Martin Frýdek. Chceme, aby v hráčích byla pořád motivace a touha oblékat sparťanský dres. Aby byli hrdí na náš klub, ať budou hrát kdekoli,“ poznamenal šéf sparťanské akademie Miroslav Krieg.

Třináct sparťanů je momentálně v nominacích mládežnických reprezentací pro listopadová utkání.

Miroslav Krieg, šéf sparťanské akademie.

„Trenéři mají zájem vybírat co nejlepší hráče, ale je to dílčí hodnocení. Nás samozřejmě těší zájem reprezentačních trenérů o naše hráče, ale pokud by se ti nejlepší potom nedokázali prosadit v dospělém fotbalu, pak by naše společná práce neměla ten hlavní efekt, zdůraznil Krieg.

„Chceme vytvářet náročné prostředí pro výchovu hráčů, pracovat s těmi nejlepšími trenéry. Většina našich hlavních koučů má vysokoškolský diplom. Každý z nich má na umístění v tomto žebříčku svůj podíl,“ podotkl šéf akademie Miroslav Krieg.

Sparta ví, že vychovává hráče nejen pro sebe, ale všechny české kluby.

„Šedesát procent fotbalistů v dorostu jsme si vychovali sami. Z třiceti procent jde o hráče ze středních Čech. Pouze deset procent je z regionu mimo Středočeský kraj. Nechceme toto procento zásadně zvyšovat a hledat hráče po celé republice nebo v zahraničí. To není základ naší práce. Přesto máme zájem, aby ti nejlepší zkvalitnili konkurenční prostředí našich týmů,“ řekl Krieg.