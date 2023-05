Rogoze jsme nevnímali, vypovídali obvinění sudí. U soudu byla i rozhodčí žena

Jednotlivá úterní stání u Okresního soudu Plzeň - město měla podobný scénář. Všichni obžalovaní, tři muži a jedna žena, odmítli cokoli nekalého.

„S obžalobou nesouhlasím, ničeho jsem se nedopustil, žádný úplatek jsme nepřijal,“ prohlásil pomezní sudí Zdeněk Koval. „Rozhodčí jsem dělal třicet let a nikdy jsem nebyl vyšetřován nebo trestán.“

„Koval byl precizní rozhodčí,“ reagoval po jeho výpovědi Berbr. Hlavní postava celého skandálu chodí k soudu denně a všechno si pečlivě zapisuje.

Koval, hlavní rozhodčí Jiří Musil a další pomezní Miloš Vitner čelí obvinění, že v červnu 2020 si od Romana Rogoze nechali slíbit úplatek ve výši 170 tisíc korun, aby ve prospěch jeho klubu ovlivnili druholigové s Chrudimí. Ta však v Praze vyhrála 3:1.

„S popsaným jednáním v obžalobě nesouhlasím, skutku jsem se nedopustil,“ zdůraznil hlavní sudí Musil.

Všichni tři se před utkáním, které se hrálo na stadionu Evžena Rošického, sešli pod Strahovem v hotelu Pyramida. Dorazil i Rogoz. „Šlo o zdvořilostní schůzku, bylo to běžné. Rogoz pořád něco povídal, byl roztěkaný, my ho nevnímali. Byla to taková jeho one man show. Nikdo ho nemohl brát vážně, blábolil páté přes deváté,“ vypovídali sudí takřka shodně.

„Žádnou nabídku jsme neakceptoval, ani nepřijal, ani ji neslyšel. V utkání jsem se nedopustil žádné chyby, která by ovlivnila utkání. Delegátem byl bývalý mezinárodní rozhodčí. Pokud by objevil jakékoli nedostatky, mohl bych mít zastavenou delegaci na několik týdnů. A to jsem nechtěl. Po utkání obě mužstva poděkovala za odřízené utkání a odešla do šaten,“ líčil Musil. „Den po utkání mi Rogoz telefonoval, začal mi něco vyčítat. Vzhledem k tomu, co jsem uvedl, se cítím nevinen.“

Hlavní obviněný Roman Berbr (vpředu) dorazil k Okresnímu soudu Plzeň - město, kde probíhá líčení v kauze údajné fotbalové korupce (15. května 2023).

Na doplňující otázky už odmítl vypovídat.

O slovo se přihlásil Berbr. „Zastavil bych se u jména delegáta. Miroslav Liba patřil mezi nejtvrdší delegáty.“

Další z obviněných a pomezní inkriminovaného utkání Vitner přečetl rovněž prohlášení.

Mimo jiné uvedl: „Měl jsem se dopustit přijetí úplatku, s tím zásadně nesouhlasím, úplatek jsem nepřijal. Že do Pyramidy přijde i Rogoz, jsem se dozvěděl až tam. Co říkal, tomu jsem nerozuměl. Když jsem dostal obvinění, vůbec jsem nechápal, co se děje.“

Jediný Koval byl ochoten odpovídat na doplňující otázky státního zástupce, soudce či advokátů jiných obviněných.

Byla na schůzce něco nestandardního? „Pana Rogoze jsme přestal vnímat. Na záznamu je plno věcí, které nedávají smysl.

Jak jste reagoval, když zazněla částka úplatku? „Absolutně jsme nevnímal.“

Byla taková setkání před zápasem běžná? „Ne vždycky, ale jinak setkání byla běžná.“

Všem sudím státní zástupce navrhuje podmíněný trest osm měsíců s odkladem v trvání dvou let a peněžitý trest 200 tisíc korun.

Etická komise fotbalové asociace už dřív všem na osm let zakázala působení ve fotbale a uložila pokutu 25 tisíc korun.

Výpověď obžalovaného Michala Káníka (vlevo) si k plzeňskému okresnímu soudu přišel vyslechnout i hlavní obžalovaný v kauze fotbalové korupce Roman Berbr (vpravo).

U soudu vypovídala také rozhodčí Jana Štychová, která je stíhaná ohledně třetiligovému utkání Bohemians Praha 1905 B - Brozany (0:2). Hrálo se 8. března 2020, čili těsně před prvním lockdownem kvůli vypuknutí pandemie koronaviru.

Sudí zápasu měli za padesát tisíc korun ovlivnit duel ve prospěch hostů, s čímž hlavní sudí Grímm, jedna z postav celé kazy, který je veden jako spolupracující obviněný, podle policie souhlasil. On pak měl podle policie zprostředkovat nabídku pro své asistenty Janocha a Štychovou.

„Bylo to moje první utkání po dlouhé době po mateřské. Žádná nabídka na ovlivnění výsledku nebyla učiněna ani zprostředkována, nijak jsem zápas neovlivnila. Na videu nenajdete nic, čím bych poškodila domácí ve prospěch hostujícího týmu. Nedostala jsem žádné pivo ani peníze,“ řekl Štychová.

Na otázku soudce, že spoluobžalovaní Grímm a Janoch se státním zástupcem uzavřeli dohodu o vině a trestu, reagovala: „Nevím, nedokážu posoudit co tím sledují, jestli nižší trest?“

Soud bude pokračovat do konce týdne výslechy dalších obžalovaných, například ve čtvrtek by měl vypovídat známý fotbalový šíbr Martin Svoboda, jenž má přezdívku Chřestýš, a sudí Tomáš Grímm.

Jak soud probíhá

Soud začal 18. dubna. Berbr během více než čtyřhodinové výpovědi několikrát zopakoval, že jakoukoli vinu odmítá. „Obžaloba nechápe fotbalové prostředí,“ prohlásil.

Poprvé veřejně mluvil od chvíle, kdy byl 16. října 2020 zadržen a tři měsíce strávil ve vyšetřovací vazbě. Čelí obvinění z korupce a zpronevěry.

„Neexistovala skupina rozhodčích řídících zápasy na zakázku, nebyl jsem žádnou hlavou ničeho. Dlouhodobě jsem bojoval proti sázkám,“ hájil se Berbr. „Odmítám komplexní žalobu. Odmítám zločineckou organizaci. Ve fotbale žádná neexistovala.“

Státní zástupce Jan Scholle pro Berbra navrhl sedmileté vězení a pokutu ve výši šesti milionů korun. Jednání Berbra a spol. považuje za činnost organizované zločinecké skupiny.

Po Berbrovi před soudem stanuli také někdejší sudí. Jeden z nich Marek Janoch jako první přiznal, že přijal úplatky ve dvou zápasech Vyšehradu. Jednalo se o třetiligové duely proti Ústí nad Orlicí a Litoměřicku v květnu a v červnu 2019. K další části obžaloby se však vyjádřit odmítl. S žalobcem pak uzavřel dohodu o vině a trestu, o níž bude soud následně rozhodovat.

To Káník, někdejší ligový fotbalista, později funkcionář a jedna z hlavních postav kauzy, vypovídal. Přiznal, že se podílel na zmanipulování přípravného utkání amatérských klubů kvůli nekalým sázkám, ale odmítl existenci zločinecké organizace, jejíž měl být podle policie členem. I on má uzavřenou dohodu o vině a trestu.

Dále bývalí sudí Jiří Houdek s Michalem Myškou a někdejší delegát Jiří Kabyl u soudu popřeli přijetí úplatku v souvislosti s utkáním Vyšehradu v druhé lize. Houdek přijetí peněz od Rogoze sice potvrdil, ale řekl, že nešlo o úplatek, ale o příspěvek na oběd. Krátce vypovídal i další někdejší sudí Robert Hájek.

V pondělí vypovídal zástupce Slavoje Vyšehrad. Klub stojí před soudem kvůli činnosti svého tehdejšího sportovního manažera Romana Rogoze.