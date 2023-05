Pokračuje soud v kauze Berbr. Vinu odmítáme, vypověděl zástupce Vyšehradu

Slavoj Vyšehrad stojí před soudem kvůli činnosti svého tehdejšího sportovního manažera Romana Rogoze, což je vedle Berbra hlavní postava celého rozsáhlého korupčního případu.

Podle obžaloby Rogoz nabízel rozhodčím úplatky, aby zápasy v třetí a také v druhé lize ovlivňovaly ve prospěch pražského klubu. Šlo o období v letech 2019 a 2020.

Státní zástupce navrhuje pro Vyšehrad peněžní trest 900 tisíc korun.

„Odmítáme trestní odpovědnost,“ poznamenal na úvod právní zástupce Vyšehradu.

„Společnost má jedinou činnost a to je provozovat fotbal. Momentálně je na méně než deseti procentech obratu, než byla původně. Po tom, co se stalo, byly ukončeny všechny sponzorské vztahy. Společnost nemá žádný majetek, který by měl hodnotu. Areál je ve vlastnictví jiných subjektů. Když se to stalo, klub přišel o spoustu talentovaných dětí.“

Momentálně má klub tým dospělých v pražském přeboru, v mládežnických družstvech je přibližně 300 až 350 hráčů, kterým se věnuje víc než 25 trenérů. Jediným stututárním zástupcem je majitel Jaroslav Klíma

„Dodnes jsme nenašli, že by se jako právnická osoba podílela na jakékoli trestné činnosti. Máme k dispozici předchozí výpovědi Rogoze, ale nenacházíme tam nic z toho, co je nám kladeno za vinu,“ zdůraznil zástupce Vyšehradu.

Dále soudu popisuje situaci v klubu, počátek angažování Rogoze. „Klub měl ambice postoupit, přejít na profesionální úroveň. Rogoz se podílel na budování týmu. Díky svým zkušenostem z profesionálního fotbalu klubu hodně ušetřil.“

Rogoz byl oficiálně byl sportovním manažerem od ledna 2020, do té doby fungoval na výjimku. A v říjnu zatčením hlavních aktérů celá kauza vypukla.

„Klub byl do verdiktu etické komise hráčsky a organizačně vybavený, funkční a schopný dobrých výsledků. To nezpůsobila činnost pana Rogoze. Jenže kdo by pak spolupracoval se stíhaným klubem. Naše odvolání bylo etickou komisí zamítnuto, Klub už byl potrestaný velice tvrdě. Zničilo to první tým a závažně poškodilo klub. Byla zničena dvacetiletá práce klubového prezidenta Klímy.“

Rogoz už měl u soudu vypovídat před měsícem 18. dubna, ale jelikož v ten den se protáhl Berbrův výslech a především jeho výpověď, kterou četl z připravených listů, soudce Vladimír Žák mu stání přeložil na úterý 16. května odpoledne. Ale na zítřek se Rogoz omluvil ze zdravotních důvodů, vyslechnut by měl být 12. června.

Vyšehrad je jedinou právnickou osobou, která je ve skandálu obžalována. Soud rozhodne, jestli za činnost Rogoze jako klub nese vinu.

Například etická komise fotbalové asociace, která klub přeřadila o dvě soutěže níž, v usnesení jako důvod uvedla, že se „s vědomím funkcionáře klubu Romana Rogoze dopustil vícečetných disciplinárních přečinů úplatkářství a narušení regulérnosti soutěže.“

„Jako společnost se v tomhle smyslu vinni necítíme. Maximálně v tom, co je napsané i ve zdůvodnění našeho obvinění u policie - že je naše chyba, že jsme zaměstnali pana Rogoze,“ poznamenal v prosinci 2021 současný sportovní ředitel klubu Pavel Vandas.

V případu je obviněno dvacet fyzických osob. Vedle Berbra a Rogoze jsou těmi hlavními funkcionář Michal Káník a bývalý rozhodčí Tomáš Grímm. S nimi už usedli nebo ještě usednou na lavici obžalovaných další rozhodčí, delegáti a funkcionáři. Jejich slyšení je naplánováno na tento týden.

Vedle Rogoze půjde například o Martina Svobodu, funkcionáře a muže v pozadí, který u soudu vypovídal už v kauze tzv. Křetínského kabely v roce 2014. Kauza vyšuměla, soudu se vinu prokázat nepodařilo. Ve čtvrtek by měl vypovídat bývalý sudí Tomáš Grímm, který je veden jako spolupracující obviněný.

Obžaloba nechápe fotbalové prostředí, řekl Berbr

Soud začal 18. dubna. Berbr během více než čtyřhodinové výpovědi několikrát zopakoval, že jakoukoli vinu odmítá. „Obžaloba nechápe fotbalové prostředí,“ prohlásil.

Poprvé veřejně mluvil od chvíle, kdy byl 16. října 2020 zadržen a tři měsíce strávil ve vyšetřovací vazbě. Čelí obvinění z korupce a zpronevěry.

„Neexistovala skupina rozhodčích řídících zápasy na zakázku, nebyl jsem žádnou hlavou ničeho. Dlouhodobě jsem bojoval proti sázkám,“ hájil se Berbr. „Odmítám komplexní žalobu. Odmítám zločineckou organizaci. Ve fotbale žádná neexistovala.“

Na doplňující otázky odpovídat odmítl. Státní zástupce Jan Scholle pro Berbra navrhl sedmileté vězení a pokutu ve výši šesti milionů korun. Jednání Berbra a spol. považuje za činnost organizované zločinecké skupiny.

Po Berbrovi před soudem stanuli také někdejší sudí. Jeden z nich Marek Janoch jako první přiznal, že přijal úplatky ve dvou zápasech Vyšehradu. Jednalo se o třetiligové duely proti Ústí nad Orlicí a Litoměřicku v květnu a v červnu 2019. K další části obžaloby se však vyjádřit odmítl. S žalobcem pak uzavřel dohodu o vině a trestu, o níž bude soud následně rozhodovat.

To Káník, někdejší ligový fotbalista, později funkcionář a jedna z hlavních postav kauzy, vypovídal. Přiznal, že se podílel na zmanipulování přípravného utkání amatérských klubů kvůli nekalým sázkám, ale odmítl existenci zločinecké organizace, jejíž měl být podle policie členem. I on má uzavřenou dohodu o vině a trestu.

Dále bývalí sudí Jiří Houdek s Michalem Myškou a někdejší delegát Jiří Kabyl u soudu popřeli přijetí úplatku v souvislosti s utkáním Vyšehradu v druhé lize. Houdek přijetí peněz od Rogoze sice potvrdil, ale řekl, že nešlo o úplatek, ale o příspěvek na oběd. Krátce vypovídal i další někdejší sudí Robert Hájek.