Sokolov dál marně vyhlíží jaro, v němž potřebuje utéct z pásma sestupu

Baník byl léta zvyklý pohybovat se v horních patrech tabulky a to samé si plánoval i teď na podzim. Pro druholigové jaro je tak cíl v Sokolově jasně předem daný: vybřednout ze sestupových vod.

„Do jarní části vstupujeme s velkým bodovým hendikepem, ale pokusíme se o malý sportovní zázrak,“ říká Provazník.



Na čtrnáctou Vlašim chybí Baníku po odehraných sedmnácti kolech stále sedm bodů. Sokolov prohrál svůj první zápas druholigového jara v Brně, stejně dopadla i Vlašim doma s Pardubicemi. Patnácté Vítkovice, které mají o tři body více než Sokolov, zas odjeli s prázdnou ze hřiště pražského Vyšehradu.

Po čtvrtečním opatření vlády to bylo na nějakou dobu to poslední, co se ve druhé lize událo. Po vyhlášení nouzového stavu kvůli rostoucí hrozbě nákazy koronavirem Ligová fotbalová asociace odložila až do odvolání všechna utkání profesionálních soutěží. A zrovna v době, kdy Sokolov chtěl nabrat do plic znovu čerstvý vzduch. Však pro to přes zimu také hodně udělal.

Klub vyměnil trenéra, přivedl zkušeného Bohuslava Pilného. A také podstatně obměnil kádr, na čemž se už podílel v pozici nového sportovního ředitele David Palla. „Kádr nebyl složený špatně, byla v něm řada hráčů se zkušenostmi s první ligou či fotbalisté se sto a více starty v lize druhé,“ říká nástupce Vítězslava Hejreta, který v průběhu podzimu post sportovního ředitele v Sokolově na vlastní žádost opustil.

Kádr sice vypadal dobře na papíře, jenže body nesbíral. A Baník se víc a víc propadal tabulkou. „Nejdřív jsme si říkali, že je to těžkým losem, pak jsme zjistili, že kabina nestojí úplně za svým trenérem,“ vzpomíná Palla na důvody vyhazovu Františka Šturmy. „Bylo to nepopulární opatření, ale udělat jsme ho museli.“

Do konce podzimní části druhé ligy zbývalo nějakých pět utkání a všechna s přímými konkurenty Baníku. Klub proto vsadil na bývalého asistenta Davida Vaněčka, nový kouč k sobě povolal Karla Tichotu z Karlových Varů. „V některých aspektech se naše hra posunula a z hráčů bylo cítit, že za novými trenéry jdou,“ říká Palla. Aby ne, s Davidem Vaněčkem řada z nich ještě nedávno nastupovala ve stejném dresu.

Jenže výsledky byly podobné jako předtím za Františka Štrumy, Baník za tu dobu uhrál jediný bod. „Zápasy to přitom byly všechny dobře rozehrané,“ všímá si Palla. Po podzimu tak následovala série pohovorů - s trenéry i hráči. Klub chtěl vědět také od nich, proč sezona pro Baník zatím vypadá tak nečekaně zoufale. „Z hráčů bylo cítit nízké sebevědomí, týmu chyběl lídr, který by tam nechal srdce. Věděli jsme, že tohle se musí změnit,“ říká Palla.

To byl ostatně jeden z hlavních důvodů, proč si vedení Baníku jako trenéra - motivátora zvolilo právě Bohuslava Pilného. A společně se shodli, že kádr je nutné přestavět. Na přeskládané soupisce se tak postupně ocitlo hned devět nových posil. „Troufnu si říct, že všichni z nich mají na to, stát se plnohodnotnými členy kabiny. Snažili jsme se přivést hráče, kteří do ní přinesou čerstvý vzduch, abychom znovu utvořili kompaktní tým,“ přeje si sportovní ředitel Baníku.

V tomhle si klub hodně slibuje od brankáře s ligovými zkušenostmi Tomáše Fryštáka či záložníka Davida Skopce, který přišel do Baníku z Vlašimi jako volný hráč. „V něm jsme získali přesně ten typ fotbalisty, který nám předtím na hřišti chyběl. Za zmínku by ale stála všechna jména,“ dodává Palla.

Na druholigové poměry má teď Baník celkem širokou soupisku. „Je jasné, že ne každý se dostane pokaždé na hřiště. Na druhou stranu nás na podzim celkem dlouhou dobu sráželo velké množství zranění, a třeba David Štípek nebo Vojtěch Machek se pořádně nezapojili ještě ani do zimní přípravy, Jakub Dvořák pár dní před startem jara doháněl kondici a na utkání v Brně nebyl připravený,“ vypočítává Palla.

Na příští duel druhé nejvyšší soutěže už všichni zřejmě připravení budou. Bůhví kdy a kdoví jestli vůbec se na jaře znovu rozjede.