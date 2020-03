Sokolov selhal v koncovce. Mohli jsme i vyhrát, lituje trenér Pilný

„Osobně jsem nečekal, že se v tomto rozpoložení po konci utkání ocitnu, možná jsme zde mohli i vyhrát,“ přiznal po utkání sokolovský kouč Bohuslav Pilný.

Šance na to jeho tým na půdě největšího aspiranta na postup dle sázkových kanceláří určitě měl. „Ale trápila nás koncovka,“ uvědomuje si trenér Baníku. „Po inkasované brance jsme měli několik příležitostí, kterými jsme možná i soupeře trochu zaskočili. Zklamáním tedy je, že si z Brna neodvážíme ani bod, který bychom si zřejmě i zasloužili.“



Plány domácích coby průběžně třetího celku druhé nejvyšší soutěže byly pro utkání se Sokolovem jasně dané. Do deseti minut získat vedení a pak se v klidu dostat do obrátek k tažení za postupem.

První bod v deváté minutě naplnil po dlouhém centru z levé strany Jakub Šural, který se z pozice pravého beka při standardní situaci zatoulal do vápna Sokolova, míč se ze skrumáže těl na úrovni malého brankoviště vykutálel přímo před brněnského hráče a ten už neměl potíže jej uklidit do sítě bezmocného Tomáše Fryštáka.

Zato druhý bod brněnského plánu vzal hned po vstřelené brance za své. Sokolov, který měl v jarní části nejhorší ofenzivu celé soutěže, se ihned po inkasované brance dral za vyrovnáním. Necelou minutu po rozehrávce se do samostatného úniku dostal Budge Manzia a brankář Jan Floder musel rychle k zemi, aby pod ním míč nepropadl. Sokolovský střelec dorážel do odkryté sítě, z brankové čáry míč vykopl hrdina předchozí chvíle Šural.

„Je faktem, že jsme vstoupili do utkání velmi dobře, pak to ale bylo z naší strany až do konce poločasu neskutečně lehkovážné a otevřené,“ hodnotil kouč Machálek první půli, ve které Sokolov zahrozil kromě Manziova úniku ještě několikrát a Floder měl nečekaně mnoho práce. „Že nastoupím, jsem věděl už od minulého čtvrtka, že budu mít tolik práce, jsem ale nečekal,“ překvapilo i samotného gólmana Flodera jeho vytížení.

Machálek, známý svými kritickými reakcemi, opět předvedl svůj klasický tah. Do sestavy zasáhl ještě před poločasem. Za Šimona Šumberu vyslal Antonína Růska. „Šumbera byl ale pouze jedním z mnoha, již nehráli podle mých představ,“ vysvětloval změnu Machálek. Ani mladý útočník však nový impulz do hry Zbrojovky nepřinesl.

O přestávce tedy v kabině domácích probíhal důrazný proslov. „Trenér musel zvýšit hlas, protože takhle to dál nešlo,“ chápal výtky k týmu hrdina první půle Floder.

Ve druhé půli se už hra překlopila do očekávané podoby. Zbrojovka obléhala vápno hostů a za celých 45 minut se Sokolov dostal k jediné střele, která navíc mířila mimo Floderovy tyče. Ani domácí se však přes vizuální převahu nedokázali prosadit, a tak zatímco byl kouč domácích na své hráče po utkání nabroušený, Sokolovu vysekl poklonu.

„Hrál kvalitní, rychlý, nebojácný a ofenzivní fotbal. V prvním poločase jsme Baníku umožnili velké množství šancí a můžeme být velmi rádi, že soupeř byl v těchto příležitostech neefektivní. Jsme velmi rádi za těžké tři body.“