Vávra trénoval na stavbě, teď ho čeká se Sokolovem boj o záchranu

Před sebou třináct zápasů, v zádech manko sedmi bodů na nesestupovou pozici. To jsou vyhlídky fotbalistů Baníku Sokolov před úterním restartem druhé ligy. Od 17 hodin hostí Slavoj Vyšehrad. Do ochozů se dostane jen osmdesátka diváků.



„Fotbal se hraje pro diváky a my chceme ukázat, že to, co jsme předváděli na podzim, bylo špatně a že máme nyní kvalitní mužstvo. Je škoda hrát před prázdnými tribunami a není to moc příjemné. Hlavně potřebujeme vyhrávat. Poraženecké mentality máme už všichni dost,“ poukazuje útočník Stanislav Vávra na bojovnou atmosféru v kabině.

Chtějí vyhrávat a sbírat body

Musí se v první řadě dávat góly, aby byly body. To je ovšem sokolovský dlouhodobý problém.

„Trénujeme zakončení na trénincích a po nich zkoušíme střelbu. Je to podle mě ale o hlavách, hrát dobře jako tým, dostávat se do šancí a ty proměňovat. Ať už přijde jedna nebo dvě, je třeba být na každou připraven a proměnit ji. Protože bez gólů to nepůjde a bez gólů nebudou přibývat body,“ je si vědom.

Po podzimu byla v Sokolově velká frustrace a zoufalství. Kádr se v zimě obměnil, včetně realizačního týmu.

„Máme trenéra, který má pro každý post představu, jak by se měl hrát, a umí to vštípit. Je to sice náročný fotbal, ale už tomu začínáme každý hráč věřit a je poznat, že to sice bolí, ale přináší ovoce. Teď už je to o nás hráčích, jak to přeneseme do zápasů a jakou uděláme partu. Věřím, že je ještě možné to zachránit, uhrát body a posunout se tabulkou,“ říká Stanislav Vávra.

Začátek úspěšný nebyl

Letos stihli odehrát jeden zápas, na stadionu Zbrojovky Brno prohráli 0:1 „Každý nás chválil, ale bohužel se hraje na góly. Ty jsme nedali. Bylo velké zklamání,“ přiznává sokolovský útočník, pro nějž byl zápas v Brně specifický, vždyť do Sokolova přišel před dvěma roky právě z Brna.

„Škoda, že jsme to nezvládli. Já osobně je chci porazit. Byl jsem velký kamarád s Jakubem Šuralem a vyšlo to tak, že asi po dvaceti minutách trenér Brna udělal nějaké změny a Šural hrál na mě. Hecovali jsme se každý souboj, každý kontakt. Ale znám tam hodně lidí i mimo kabinu,“ připomíná Stanislav Vávra.



I po dvou letech tam má srdce

V Brně vlastně vyrůstal, přišel tam v patnácti letech. „Je to pro mě srdeční záležitost a zápas proti němu je pro mě stále speciální. Z Chropyně jsem šel do Kroměříže a po dvou měsících skončil v Brně a hned nakoukl do profi fotbalu. Během dvou let jsem se ocitl v kabině áčka. Byl to velký skok.“

Po tomto zápase přišel dramatický týden ukončený nouzovým stavem. Vávra se sice vrátil do Sokolova, ale už na konci týdne bylo jasné, že se dál hrát nebude. Dostali na víkend volno a on odjel do Chropyně, kde má rodinu, a následně tam musel zůstat.

Nucené volno trávil pracovně

„Byl jsem v pohodě doma na Moravě. Táta má stavební firmu a já mu chodil pomáhat na barák, tam jsme byli v malém počtu v rouškách, a večer jsem chodil běhat. Měli jsme plány od trenérů nebo jsem využíval individuálních služeb, sešli jsme se v menším počtu a dodržovali normy,“ popisuje první měsíc a půl nicnedělání. Teď už se ale nemůže dočkat, až se začne hrát. „Pauza byla dlouhá. Předcházela jí náročná zimní příprava a po jejím konci se už vždy těšíme, až to vypukne. Odehráli jsme první kolo a přišla další pauza. Bylo to jen o běhání v lese, to nikoho nebaví, kontakt s partou chyběl hodně. Už se těšíme, až to vypukne a začneme hrát, bez fotbalu je to docela nepříjemné.“

Hráli zápas po dlouhé době

K fotbalu se ovšem sokolovští hráči dostali už minulou sobotu. V Blšanech sehráli přípravný zápas s Viktorií Žižkov.

„Je to jiné, na tréninku jsme sice hráli proti sobě modelové utkání, ale to nenahradí zápasové tempo. Bylo to náročné, ale zápas nám ukázal, co je třeba zlepšil, a to jsme celý týden pilovali, aby to už do mistrovských zápasů bylo ono,“ dodává Stanislav Vávra.