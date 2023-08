Tady se penalty proměňovat nebudou! Odhalil gólman Soukup pradávné tajemství?

V každém ze tří dosavadních domácích zápasů čelil jihlavský brankář soupeřovým střelcům, kteří si míč postavili na značku pokutového kopu. Ani jednou jim však nedovolil propasírovat jej až za čáru. Jako by znal vždy dopředu, na kterou stranu bude soupeř kopat.

„Žádný tahák nepotřebuju, ten mám v hlavě,“ usmívá se Soukup. „Prostě si před zápasem řekneme o třech nebo čtyřech jejich hráčích, jestli už někdy penalty kopali a kam, a zatím to trefujeme správně.“

Každopádně jako obyčejná náhoda už to nevypadá a střelci z ostatních týmů budou mít před cestou do Jihlavy určitě o čem přemýšlet.

„Já jsem Vedrymu (spoluhráči Filipu Vedralovi) říkal, že tady se penalty proměňovat nebudou. Zatím to vychází, tak doufám, že to tak i vydrží,“ přeje si Soukup.

Jihlavský brankář Pavel Soukup zlikvidoval penaltu, blahopřeje mu Emir Tonbul.

Ve chvíli, kdy si protivník bere do ruky balon a míří s ním ke značce pokutového kopu, nespustí z něj jihlavský brankář oči. „Snažím se udržovat s ním oční kontakt. A jestli ho to rozhodí, nebo ne, to už je potom na něm,“ směje se.

Tři úspěšně zlikvidované penalty jsou pro něj osobně skvělou vizitkou, z pohledu obranné hry týmu je to ovšem propadák. „Je pravda, že si k tomu budeme muset něco říct, těch penalt proti nám je moc,“ uznal Soukup.