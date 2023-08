Úplně všichni zaslouží pochvalu. Jihlava si lebedí na čele druhé ligy

Bitva dvou do nedělního odpoledne neporažených týmů druhé fotbalové ligy slibovala pořádně napínavou podívanou. Jenže opak byl pravdou. V tabulce třetí Jihlava vyprovodila vedoucí Táborsko ze hřiště třemi góly – zvítězila 3:0 a minimálně do pondělního večera se sama posunula do čela soutěže. Vyškov totiž hraje svoje utkání s Olomoucí B až v pondělí.