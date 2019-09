Dukla pukla. Jsem naměkko, slzel pardubický kouč Krejčí

Trenér Pardubic Jiří Krejčí

„Jsem naměkko z toho, co moji hráči předvedli. Nepřestávají mě překvapovat, tohle bylo parádní vystoupení,“ rozplýval se po duelu kouč Východočechů.



Dukla přitom začala daleko lépe, minimálně první čtvrthodinu byla lepším týmem na hřišti a obecně se celý zápas tvářila fotbalověji. „Podívej, jak si to ťukaj, to je paráda,“ znělo z tribun, kam při pěkném počasí přišlo téměř 1 800 lidí.

„Já Duklu letos viděl ve třech zápasech a podle mě jde o jedno z nejlepších, ne-li nejlepší mužstvo v lize,“ připojil obdiv Krejčí.

Domácí však těžili z produktivity. Jakmile přišli do vápna, okamžitě byli nebezpeční, což potvrdil dvěma takřka totožnými góly po parádních střelách ve 20. a 28. minutě záložník Michal Kohút.

Před pauzou jsme hráli jak bohémové, zlobil se Krejčí

„Má dobrou koncovku a umí dobře vystřelit oběma nohama. Ani jeden jeho gól nebyla náhoda, vždyť ho přesně tohle vystřelilo i do reprezentace. Podobné výkony od něj očekáváme,“ chválil svého svěřence Krejčí. Směrem k pardubickým hráčům si však neodpustil i lehkou kritiku, kdy domácí inkasovali v pětačtyřicáté minutě gól z penalty.

„Musím říct, že jsem rád, že jsme ten gól dostali. Vedli jsme 2:0 a už nějakých pět sedm minut před poločasem jsme hráli jak bohémové. Někteří mladí hráči si mysleli, že už je hotovo,“ zlobil se Krejčí. Kdoví, jakými slovy tuto situaci glosoval přímo před hráči v kabině, ale zabralo to, protože Pardubice hned ve třetí minutě druhé části zasadily Dukle definitivní úder, když se prosadil Lukáš Pfeifer. Ten dorazil do sítě předešlou Černého střelu do tyče. Opět po parádní práci Michala Kohúta.



„Ten gól nám určitě pomohl. Ze soupeře jsme měli respekt a nastupovali jsme proti němu s velkou pokorou. Za mé působení ve druhé lize je tohle pro mě jedno z nejcennějších vítězství, protože Dukla má obrovskou kvalitu,“ pochvaloval si Krejčí.

Východočeši tak po osmi kolech stále vedou tabulku druhé ligy. Mají dvacet bodů a v příštím kole je čeká venkovní souboj s Varnsdorfem. Zde však Pardubice již tři a půl roku nevyhrály.