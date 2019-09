Vyhrajeme 3:0, věří pardubický obránce Prosek před duelem s Duklou

Nutno dodat, že si Východočeši věří právem. V tabulce jim po sedmi kolech patří první příčka a letos ještě neprohráli. I když Prosek paradoxně tvrdí, že kabina to neřeší.

„Když se nad tím zamyslím, tak se o tom vlastně ani moc nebavíme. Je pořád začátek soutěže, máme za sebou teprve sedm utkání z třiceti, takže zatím není důvod se tím zaobírat,“ uvažoval.

A je potřeba myslet taky na to, že Pardubice jsou sice aktuálně nejlepším týmem druhé ligy, pražská Dukla je ovšem třetím takovým, a dnes by tak mělo jít o naprosto vyrovnaný souboj o čelo tabulky.

„Doufám, že na něj dorazí co největší počet fanoušků, už jen kvůli našim výkonům z posledních kol. Dukla je navíc slavný klub, který spadl z ligy a v sestavě má pár zajímavých jmen,“ zval na utkání Prosek.

Pro domácí příznivce bude jistě tím nejzajímavějším obránce Jiří Piroch, jenž se v Pardubicích objevoval v posledních třech letech a vstřelil v jejich dresu čtyři góly.

„Těším se na něj. Spolu jsme pořád v kontaktu a vídáme se. Věřím, že Jirka bude v sobotu smutný,“ vzkázal Prosek.

Prosek: Odchod Gonzáleze je pro Duklu velká ztráta

Minusem pro Duklu v dnešním utkání naopak může být nedávný odchod španělského útočníka Pabla Gonzáleze do Sigmy Olomouc. „Byl to její klíčový hráč, takže pro Duklu je to velká ztráta, určitě oslabila,“ přemítal Prosek. Ukázat se však v Pardubicích může nová tvář Pražanů Filip Hašek, který dorazil na hostování ze slovenského Ružomberoku.

„Co vím, tak na Slovensku moc nenastupoval. Uvidíme, jak to bude s jeho rozehraností,“ řekl čtyřiadvacetiletý odchovanec Slavie Praha, pro něhož bude i tím zápas s Duklou zajímavý.

„Možná trochu jo. Je to pražský tým, se kterým jsem se často potkával. I když větší atmosféru to pro mě asi bude mít na jaře, až nastoupíme na Julisce. Teď na Vinici to pro mě bude soupeř jako každý jiný,“ zamyslel se Prosek.

Dukla v Pardubicích hrála naposledy před 55 lety

Protivníků se v Pardubicích vystřídalo již mnoho. Zahrála si zde právě i pražská Dukla, bylo tomu tak ovšem pouze jednou, a to naposledy před pětapadesáti lety! V únoru roku 1964 přijeli Pražané na Vinici k pohárovému utkání v čele s legendárním Josefem Masopustem, Svatoplukem Pluskalem a dalšími. Dukla tehdy vyhrála 3:0.

V sobotu si soupeř Pardubic na jejich hřiště veze třízápasovou sérii výher, z nichž poslední byla domácí 4:0 nad Vlašimí, a již zmíněné třetí místo v tabulce. Dukla má jen o dva body méně než domácí, tedy patnáct.