Rozpačitý olomoucký postup. Avšak útočník Yunis už konečně pálí

Lehkovážným výkonem znovu proti oslabenému nováčkovi druhé ligy, jenž hrál dvacet minut bez vyloučeného Ševčíka, si koledovali.

Když olomoucký odchovanec v dresu Líšně Jan Hladík snížil v 85. minutě na 3:2, nepoznali byste, že favorit hraje přesilovku. Uklidnění přinesl až v nastaveném čase ráznou hlavičkou střídající útočník Tandir po centru křídelníka Pilaře.

„Klukům jsem říkal: Hlavy nahoru, zapomeňte na to, jedeme do Příbrami,“ nechtěl se trenér sigmáků Radoslav Látal zbytečně v kabině pitvat v rozpačitém vystoupení. „Postoupili jsme, víme, že to nebylo ono. Výkon nebyl vůbec dobrý. Podcenili to, cítí to sami. Pohárová utkání jsou specifická. Je to 3:0, můžete dát čtvrtý, pátý gól, mysleli si, že už to mají uhrané. Přestaneme běhat, oni hrají o deseti. Ale pošetřili jsme aspoň spoustu hráčů.“

To je po postupu druhé pozitivum. A to hlavní? Dva góly dřímajícího útočníka Jakuba Yunise

Na trefu v lize čeká, přitom měl být hroťákem číslo jedna.

Vypadl ze sestavy, výstražně i z nominace na utkání. „Gólově jsem se neprosazoval, trenér mě vyndal ze sestavy. Já zůstávám pozitivní, snažím se makat na tréninku na sto dvacet procent a věřím, že se to zlomí,“ zopakoval Yunis.

Bylo znát, jak se chce v poháru naladit. Povedlo se hned dvakrát během 30. až 34. minuty. „Úkol jsem splnil, jsem za to hrozně rád, protože na gól jsem čekal dlouho. Možná jste viděli, jak to potom ze mě spadlo,“ usmíval urostlý hroťák.

Nejprve důrazně uklidil do sítě povedený centr za obranu od Jiřího Texla. „Zásluha i Jirka Texla, který mě krásně našel do kapsy. Já jsem se snažil to trefit ve vzduchu podrážkou.“

Záhy si zaběhl za obranu na prodloužený míč Tomášem Zahradníčkem a rutinérsky obstřelil ramenatého brankáře Vítka. „Zahry prodlužoval balon hlavou, to se u něho moc nevidí. Já už jsem se snažil to trefit podél gólmana.“

Teď se Yunis bude snažit přenést pohodu i do ligy. Také proto, že útočníka Martina Nešpora trápí bolavá kyčel a zřejmě po utkání v Příbrami půjde na operaci.

„Jsme rádi, že se Kuba konečně trefil. Dokonce dvakrát. Pro jeho psychiku jedině dobře. Víme, že má Martin Nešpor zdravotní problémy, uvidíme, jestli bude na Příbram fit,“ přemlouvá Látal bojovníka Nešpora, aby až v reprezentační přestávce řešil potíže zákrokem.

Zkomplikovali jsme jim to „Jsem nespokojený s tím, že jsme zase přišli o vyloučeného hráče. Jeli jsme sem zahrát si fotbal na krásném stadionu. Chtěli jsme dát šanci méně vytíženým hráčům a chopili se toho dobře. Místo toho, aby byl první poločas 3:2 pro nás, prohráváme 0:2 zbytečnými góly. Fotbal je krutý. Druhý poločas začal gólem, který byl podle hráčů jasný ofsajd. A čtvrtý gól taky mohl být ofsajd, to už zase tvrdím já. Ale video jsem neviděl. Vrátili jsme se do zápasu a Sigmě to zkomplikovali v deseti. Máme charakterní mužstvo, nikdy se nevzdáváme.“

Miloslav Machálek, trenér Líšně

„Je tady široký kádr, musíme být připravení, i pokud se jeden nebo druhý zraní,“ hlásí se Yunis.

Podobně jako letní posila Tandir. Dlouhán dohnal kondiční manko, proti Líšni nastoupil na poslední čtvrthodinku po boku Yunise. Dvě věže vedle sebe. „Zkoušeli jsme tuhle variantu. Když na tom zapracujeme, bude to v některých zápasech platné. Hráli jsme to poprvé, ani jsme to netrénovali,“ přiznal Yunis.

A tím výčet olomouckých pozitiv z úterního podvečera končí.

Mimochodem, oběma gólům Yunise předcházely tutovky Líšně, které ale trestuhodně hosté spálili. „Herně jsme si úvod zápasu představovali jinak. Věděli jsme, že Líšeň bude vysoko napadat. Měli jsme to zjednodušit, zbytečně jsme se dostávali pod tlak, z toho pramenily šance soupeře,“ všiml si Yunis.

Sigma nyní nutně potřebuje, aby najel na gólovou vlnu.