Výsledky nadivoko. Spraví Olomouc haprující defenzivu?

„Sice jsme pět zápasů neprohráli, ale bod s Jabloncem by byl cenný, kdybychom porazili Slovácko. Mohli jsme odskočit. Tabulka se nějak rýsuje, dolů i nahoru je blízko. Všechna utkání jsou vyrovnaná a budou rozhodovat individuální chyby,“ uvědomuje si trenér Radoslav Látal.

Gólů dostávají jeho hoši povážlivě mnoho. „Ale i dáváme,“ vypálí stoper Václav Jemelka. Pak však uzná: „Měli bychom zkušeněji bránit, propadáme ve zbytečných věcech. Jsme hodně pod tlakem ze stran a máme s tím problémy.“

Právě nadaný Jemelka se zkušeným kapitánem Vítem Benešem platí ve středu obrany za pilíře.

Jenže také oni naposledy proti Slovácku chybovali a Jemelka nepůsobil jistě ani potom proti Líšni.

Z divokých výsledků není Látal jako většina trenérů pranic nadšený. „To nejsem,“ kývne. „Opakují se nám pořád stejné chyby. Při druhém gólu Slovácka tam byla individuální chyba, to samé při prvním. Propadneme ve středu a najednou jdou tři na dva. Doplácíme na to. Jsou to zkraty, kvůli kterým ztrácíme utkání.“ Předcházet se jim snaží různě.

17:15 je skóre fotbalistů Sigmy, po 11 kolech jsou v lize šestí se 16 body.

Často mění rozestavení, využívá i méně tradiční se třemi stopery.

Ale to ještě nemají Hanáci dokonale zmáknuté. „Nevím, jestli mělo u nás Slovácko až moc šancí, nějaké ale mělo,“ přemítá levý křídelník Šimon Falta. „Začali jsme ve trojce, sedělo nám to, do ničeho jsme je nepouštěli, ale pak nám vyjede Milan Petržela středem, dostaneme z jedné šance gól a pak se těžko hraje.“

Látal dodává: „Chtěli jsme začít ve trojce vzadu. Opticky to vypadalo dobře, Slovácko nemělo šanci, ale pak mu vyšel jeden brejk. Od 30. minuty jsme to zase přeskupili, stáhli jsme Greššáka a hráli bez typické šestky.“

Z obranné čtyřky vypadl pravý obránce Hála kvůli potížím s lýtkem, nahradil jej ofenzivním křídlem Zahradníčkem. „Nechtěli jsme do sestavy po Jablonci moc zasahovat. Udělali jsme jednu vynucenou změnu. A dlouho jsme se rozhodovali, jestli bude hrát v záloze Texl, nebo Pilař,“ přemítal Látal.

Příbram - Olomouc Sledujte od 16.30 hodin online.

Nakonec se rozhodl pro Jiřího Texla, ale už o půli jej nahradil Pilařem. Mimochodem, Pilař sice vypadl ze sestavy, ale dostává se zase do ráže. Především je fit, jak už dlouho nebyl. A coby střídající hráč přispěl k posledním remízám v Jablonci a Slováckem gólem, respektive asistencí. Parádní přihrávku si připsal rovněž proti Líšni. Nepřekvapilo by, kdyby v Příbram začal od první minuty. „Jsem zdravý, sbíráme body a já jsem rád,“ povídá Pilař.

Brankář Michal Reichl, který spolehlivě nahradil zraněnou jedničku Miloše Buchtu, jehož trápí záda, by si zase rád připsal pátou nulu v sezoně. Soupeři jej však v posledních čtyřech divokých zápasech překonali sedmkrát.