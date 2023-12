Trenér Sazima: Styl Barcelony je přežitý. A ta Sparta v Glasgow...

Žádný komplikovaný fotbal, ale účelný, tím Baník nastartoval k podzimní jízdě. „Vám se líbily chyby Sparty na Ibrox Stadium? Mně ne,“ zmínil říjnový zápas Evropské ligy na hřišti Glasgow Rangers, který Sparta ztratila 1:2 po kiksech ze začátku zápasu. První gól dostala po nepovedené přihrávce brankáři.

„My hrajeme jednoduše, protože se i na této úrovni chceme vyvarovat zbytečností. V jednoduchosti je síla!“ drží se Sazima otřepaného, ale fungujícího hesla. „Nemyslím si, že bychom neměli být s tímhle fotbalem úspěšní.“

Není to systém bum prásk, kterým by se vynechávala ze hry záloha. „Nehrajeme nakopávaný fotbal, ačkoli máme přechod do útoku jednoduchý. Snažíme se hrát co nejrychleji nahoru, styl Barcelony je už dávno překonaný,“ poukázal na proslulou tikitaku, skoro až házenkářské obehrávání míče kolem vápna.

28 bodů získal Most na podzim v ČFL, o dva víc než severočeský rival z Ústí nad Labem

Mostecký fotbal se mezi lety 2005 až 2008 vyhříval tři sezony v nejvyšší soutěži. Postupný volný pád způsobily dluhy, teď vstává z popela díky nástupnickému klubu.

„Most si zaslouží druhou ligu. Díky tomu, co pro sport dělá magistrát, jak se tu o fotbal starají, díky zázemí. Moravu moc neznám, ale zde jsem našel jedny z nejlepších podmínek v regionu Čech,“ tvrdí kouč, jenž přišel v létě z Chlumce nad Cidlinou. „Samozřejmě to je dlouhodobá práce. Úspěch ve fotbale trvá strašně krátkou dobu a vede k němu strašně dlouhá cesta. Tohle může být ten případ.“

Most je osm bodů od vedoucích Velvar, vítěze dvou českých skupin ČFL čeká postupová baráž. „Není otázka na mě, jestli chceme čeřit postupové vody, ale na vedení. Zda nám nechají klid na práci a jaké dostaneme úkoly během pauzy. Od toho se budou odvíjet změny v kádru a případné posily,“ podotkl kouč, který dovedl do druhé ligy Olympii Hradec Králové a střížkovské Bohemians.

Sazima ve skupině B ČFL vidí víc vlčáků. „Ztráta na Velvary je velká, mají zajímavý tým. Zápy taky chtějí pravidelně vyhrávat. A největším favoritem je Ústí. Snad to nebude znít nabubřele, my už jsme asi spolufavoritem,“ usoudil, byť... „kluby kolem nás mají vyzrálé kádry. Můžeme z voleje přemýšlet, že bychom je proháněli? Chtěli bychom. Můžeme je ohrozit v boji o první místo? Upřímně ne.“

I pro svůj tým našel Sazima slova chvály. „Má zdravé jádro, bojuje i za nepříznivého stavu. Opíráme se o Jindru Novotného, podrží těžké balony, dal sedm gólů. Máme skoro nejmladší mužstvo, nepočítám-li ligové rezervy. Kluci mají zarputilost a chuť a je to podpořené kondicí.“