Šmarda začal výhrou. Je to vzpruha, věří prostějovský trenér

Čekal jste, že úspěch přijde tak brzy po vašem příchodu na střídačku?

Hlavně máme radost, že jsme to zvládli. Situace nebyla dobrá pro celý klub. Měli jsme krátkou dobu, aby se něco výrazně změnilo. Hlavní snahou bylo hráče pozvednout, aby si věřili, že pak budou odměněni.

Narazit hned při premiéře na tým, který bojuje o postup není nic příjemného, že?

Byl to těžký soupeř, který potvrdil, jak je kvalitní na míči. V některých případech při nás stálo štěstí, že soupeř nedotáhl akci do gólovky. Některé věci hořely, ale zvládli jsme to. Vydrželi nejdříve poločas, v pauze si řekli, že hlavně vzadu musíme hrát na nulu a že třeba ještě nějaká šance přijde. Splnilo se nám to. Možná bylo lepší, že první bylo utkání proti Vyškovu, dalo se předpokládat, že nezaleze. Se Slavií nebo Třincem by to bylo možná složitější.“

Co jste řekl týmu po prvním příchodu do kabiny?

Že jsme na začátku a za tím, co bylo, uděláme tlustou čáru. Že máme osm kol do konce sezony a hrajeme novou soutěž. Začali jsme dobře, odpíchli se. Ale je před námi ještě hodně práce. Musíme se soustředit především na defenzivu. Dostali jsme nejvíc gólů v soutěži. My se musíme odrazit od dobré obrany a k tomu přidat víru, že se nám z něčeho podaří dát gól

A při osobních pohovorech s jednotlivými hráči?

Někteří zůstali za očekáváním. Říkal jsem jim, ať ukážou, že fotbal umí, že mají týmu pomoci, aby se nastartoval, a tím se nastartují i také. Poslechli, výhra nad Vyškovem byla odměna.

Jak se vám utkání líbilo?

Vím, že některé pasáže byly nehezké, ale my nejsme v situaci, kdy můžeme držet míč sedmdesát procent a hrát nějaký krásný fotbal. Teď potřebujeme hlavně výsledky. Máme zodpovědnost za to, jak sezona skončí. A uděláme všechno, aby dopadla dobře.

Prostějov je ve složité situaci. Nezvažoval jste, zda přijmout nabídku takového angažmá?

Nabídka mě potěšila. Nejsem v pozici, že můžu čekat, že s nabídkou přijde Sparta. Mužstev v profesionálním fotbale moc není, trenérů je hafo. Jsem rád, že se Prostějov ozval a můžu dělat práci, která mě baví.