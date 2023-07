První mač Prostějova v holickém azylu se rozhodoval až na konci

„Je to hrozně cenné vítězství, protože Viktorka hrála opravdu dobře a třeba v prvních dvaceti minutách byla lepší. My jsme se zvedli až později, až závěr poločasu byl podle představ. Šlo znát, že to byl první mač sezony, navíc v prostředí, na které si ještě zvykáme,“ uvedl prostějovský trenér Michal Šmarda, jehož tým kvůli rekonstrukci prostějovského stadionu nastoupil poprvé v azylu v olomoucké Holici.

Žižkovu na Hané nečekaně patřil začátek střetnutí a svoji převahu vyžil už ve 13. minutě, kdy se po rohu prosadil Václav Prošek. Domácí se dlouho nemohli dostat do hry, pomohla jim ale první přímočará akce, na jejímž konci byl ve 37. minutě Robert Bartolomeu. „V tu chvíli už jsme se uklidnili a začali kombinovat,“ poznamenal Šmarda.

Prostějovský tým po pauze přečkal několik těžkých okamžiků. Hostující Muleme v dobré pozici přestřelil, ránu Březiny zase vyškrábl brankář Vejmola. Při teči Petráka už byl dokonce překonaný, pomohlo mu však břevno. S posledním nadějným pokusem Treglera už si domácí obrana obětavým zákrokem poradila a dala spoluhráčům v útoku šanci zápas vyhrát

„Dvacet minut před koncem jsme vystřídali hned tři hráče a změna nám pomohla. Všichni noví kluci se okamžitě dostali do hry, výkon oživili,“ pochvaloval si trenér vítězů Šmarda.

Jeho protějšek spokojený být nemohl, třebaže Žižkov nebyl horším týmem. „Byli jsme aktivní, tak se chceme prezentovat. Nedokázali jsme ale proměnit šance, to nás stálo lepší výsledek,“ posteskl si trenér Pražanů Michal Horňák.