Nový stadion, téměř i kádr. Prostějovský fotbal se však ambicí nevzdává

Prostějov v sobotu zahájil nový ročník FNL v azylu na stadionu v olomoucké Holici. Klub se totiž chystá na rekonstrukci domácího stadionu, který by za současného stavu po roce 2027 nesplňoval technické požadavky pro druhou ligu, například vyhřívání trávníku.

„Ještě čekáme na schválení dotace od Národní sportovní agentury, věříme, že k tomu dojde v řádu pár týdnů,“ řekl předseda 1. SK Prostějov a zároveň primátor města František Jura. Rekonstrukci chce rozplánovat do tří etap, tak aby v ideálním případě hrálo eskáčko jarní část ligy už v Prostějově.

„Už jsem azyl zažil, když jsme postupovali s Opavou do první ligy. Vždy je to náročné, ale v Holici je dobrý stadion, měli jsme tam tréninky a holt to musíme brát tak, jak to je,“ přidal pohled kapitán Prostějova Jan Schaffartzik.

Teď si zvyká na nové spoluhráče, přibylo mu jich hned deset, devět borců kabino opustilo. „Vše zlé je k něčemu dobré, doufám, že jsme se ponaučili z loňské, špatné sezony. Snad vše zúročíme s novými tvářemi, které jsou pozitivem pro naše herní pojetí, věřím v dobrou sezonu,“ dodal kapitán.

„Úplně jsme takový řez neplánovali, ale loni byly výsledky špatné, byly to neuvěřitelné stresy, poslední zápas se Slavii B jsme hráli o život, tohle už nechceme zažít,“ ohlížel se František Jura.

Mezi nejzvučnější jména, která posílila kabinu Hanáků, patří defenzivní štít Jakub Habusta, bývalý hráč olomoucké Sigmy, Třince či polských Katovic, a ofenzivní záložník Patrik Slaměna, jenž naposledy působil v béčku Sigmy.

„Myslím, že kádr je teď lepší, než byl loni,“ zhodnotil Jura. Ani tak ovšem na začátku nové sezony nevyhlásil ambiciozní cíle.

„Chceme to v azylu hlavně zvládnout a nemít záchranářské starosti,“ vzkázal, třebaže ještě loni se v Prostějově šeptalo i o útoku na první ligu. „Není to tak, že nemáme ambice, pořád chceme být co nejvýš. Ale jdeme do toho s pokorou. Je to sport, všechny týmy posílily a liga opět bude neuvěřitelně vyrovnaná,“ uvažoval Jura.

Prostějovský primátor František Jura

Kouč Michal Šmarda je s novým kádrem spokojený, ačkoliv mu pár vytipovaných jmen uteklo. Na jaře tým převzal poté, co vedení odvolalo Pavla Šustra. „Ideálně bychom ještě jednoho dva hráče přivedli. Je to potřeba, kluci musí pochopit, že bez konkurence a náročnosti se nejde posouvat,“ míní kouč.

Tým podle něj ještě postrádá některé důležité návyky, ovšem po tak rozsáhlé obměně se není moc čemu divit. „Přišli vytipovaní hráči, kteří splňovali naše parametry proto, aby byl tým kvalitnější,“ pravil.

Po prvním zápase, který Prostějov vyhrál 2:1 s Žižkovem, čeká Šmardovu družinu příští víkend výjezd k dalšímu nováčkovi soutěže – do Kroměříže.