Nechtěl jsem skončit sestupem. Papadopulos pomůže Karviné v boji o ligu

A tak Karvinští do národní ligy v sobotu v 10.15 na hřišti Třince vstoupí i se zkušeným útočníkem.

„O tom, že pokračuji, rozhodl hlavně můj zdravotní stav,“ řekl Michal Papadopulos. „Cítím se zdravý, takže by byla škoda přestat. A navíc ve mně strašně hlodal ten sestup. Rád bych ho nějakým způsobem napravil. Nechtěl jsem končit takto.“

Takže váš cíl je jasný – vrátit Karvinou zpátky mezi elitu a poté skončit?

(směje se) Nechci to takhle teď říkat. Ale chci pomoct, a pokud to půjde dobře, tak hned vrátit Karvinou do ligy. Kdybych se pak rozhodl skončit, určitě by se mi usínalo lépe.

Jak moc vás v Karviné přemlouvali, abyste pokračoval?

Bylo to v klidu. Po minulé sezoně jsme se sešli se zástupci klubu. Řekli mi, že mají zájem, abych hrál dál. Odpověděl jsem, že se na to necítím, ale vzal jsem si čas. Volno jsem měl tři týdny, odjel jsem na dovolenou do Řecka a tam se to nějakým způsobem zlomilo. Fotbal mi začal chybět, a tak jsem to zkusil, a když jsem přežil první týden přípravy, ty těžké dávky, bylo rozhodnuto. Nic mě nebolelo.

Co na vaše rozhodnutí říkali doma?

Žena mi do toho nijak nemluvila. Řekla, že je to moje rozhodnutí. Stejně jsem ale tvrdohlavý, takže si většinu věcí dělám podle sebe. I tady tohle jsem si vyřešil sám. (usmívá se)

Karvinské mužstvo se hodně změnilo. V závěrečném utkání přípravy proti Baníku jste ze sestavy, která na jaře bojovala o záchranu, byli jen tři – vy, Rajmund Mikuš a brankář Jiří Ciupa. Bude trvat dlouho, než se dá mužstvo dohromady?

Je to nový tým. Předpokládám, že budeme nepříjemní, ale na druhou stranu asi bude chvíli trvat, než vše do sebe úplně zapadne a bude ideální. Proti Baníku jsme neměli začátek úplně zlý (Karvinští už ve čtvrté minutě vedli – pozn. red.), ale pak už šlo vidět, že nás Baník přehrával. Měli jsme zbytečně roztažené hřiště. Musíme si na sebe zvyknout, abychom věděli, kam a kdy se posouvat. Ale postupně dalšími zápasy se to bude, myslím, lepšit. Docela věřím v kvalitu toho týmu.

Když pomineme slovenské fotbalisty, z cizinců zůstali v Karviné jen zraněný Rafael Tavares a s ním Rafiu Durosinmi a Clement Malachy, kteří v klubu působili už i v dorostu. Je sázka na české a vlastní hráče cesta, kterou by se nyní Karviná měla vydat?

Nejsem ve vedení, o tom nerozhoduju. Odešlo dost kluků a i tím se za sestupem udělala tlustá čára. Tým se hodně okysličil a začínáme nanovo. Uvidíme, jak to bude fungovat. Až soutěž ukáže, jak na tom jsme.

Pro vás bylo utkání proti Baníku třetím v přípravě. Jste na národní ligu připravený?

Jo, jo, cítím se dobře. Klidně bych hrál proti Baníku až do konce. (směje se) I tohle rozhodlo, že pokračuji. Cítím se jak fyzicky, tak zdravotně hodně v pohodě. Dovolená mi pomohla. Uvidíme.

Do vaší sestavy přibyl další velmi zkušený hráč – stoper Jan Žídek z Opavy. Bude důležitou postavou vesměs mladého týmu?

Honza je zkušený, hodně mluví, což mladým klukům na hřišti hodně pomáhá. Jak to ale bude fungovat, ukážou až ostré zápasy.

Druhou ligu začnete v Třinci. Bude to důležité derby?

Určitě! Pro nás bude hodně důležité chytit začátek. Ten jsme minulý rok nechytili, a jak nám ten vlak ujel, bylo strašně těžké ho dohánět. Poučení z toho chci do kabiny vnést, zdůraznit, že začátek je extrémně důležitý. Musíme ho zvládnout.

Ve druhém kole hostíte Vlašim, načež jedete do Příbrami a přivítáte Jihlavu. To není úplně snadný začátek.

Je to tak. Ale vedení vyhlásilo, že cílem je postoupit zpátky, takže se nemůžeme ohlížet na to, proti komu hrajeme. Musíme vítězit nad všemi.