Málek nad brigádou v Karviné nepřemýšlí. Papadopoulos? Vítězný typ, říká

Byť je výsledek jasný, jednoduchý zápas to nebyl, že?

Druhá liga je hodně vyrovnaná. Třinec má lepší mančaft než v minulé sezoně. Posílil. Bylo tam hodně soubojů. O to jsem šťastnější za tři body.

Nebylo utkání chvílemi až zbytečně nervózní?

Z naší strany hodně. Sehráváme se, automatismy ve hře ještě moc nejsou. Bylo to vyrovnané.

Mohlo to být i tím, že jste úvodní duel jako favorité potřebovali zvládnout?

To si nemyslím, první kola taková bývají. V pátek jsem viděl Duklu s Líšní (0:1), a to byla ještě horší nakopávaná.

Vaše přítelkyně je z Třince. Bylo střetnutí i tím pro vás specifické?

Dříve jsem býval nahecovanější. Už je to dlouho, co jsem z Třince pryč. Přítelkyně je z Karpentné (část Třince – pozn. red.), takže se sem rád vracím.

V Líšni jste byl v minulé sezoně nejlepším střelcem. Jaké máte ambice v Karviné?

(směje se) Tady jsou asi jiní střelci, ale budu se snažit nějaké branky dát.

Při svém působení v Líšni jste hrál i chodil na brigádu, když jste dodávkou rozvážel ovoce a zeleninu. Co v Karviné?

Zatím pracuju jenom na trénincích. Třeba si nějakou brigádu najdu. (směje se) Ale ne, tady nemám na něco takového pomyšlení.

Jaroslav Málek v dresu Líšně.

Jak se vám hraje vedle zkušeného útočníka Michala Papadopulose?

On vyhraje skoro každý souboj, takže jen čekám, kde balon vypadne. Neznal jsem ho, ale s ním to jsou jen samá pozitiva. Je to super kluk i do kabiny. Vítězný typ.

Kdo je spolu s Karvinou favoritem ligy?

Určitě Dukla, i když včera to moc neprokázala. A Vlašim.

S Vlašimí hrajete už tento pátek doma od 17.00...

Přesně tak. Otestujeme si, jak na tom jsou.