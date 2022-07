Bratři Krčíkové se opět sejdou v jednom klubu. V Karviné

Líbí se mu ambice Karvinských vrátit se do první ligy. „Zázemí je tu fantastické, takže jsem neváhal a nabídku hned přijal,“ podotkl. Přiznal, že si stejně jako v sezoně 2018 až 2019 ve Znojmě přál vyzkoušet nějaké zahraniční angažmá. „Ale nabídky z první ligy nepřicházely,“ mrzelo ho.

Odmítl, že by si kladl podmínku, aby Karviná angažovala i jeho bratra. „To absolutně ne,“ smál se. „V Karviné už o Dávidovi věděli, ale na stoperský post, když jsem do klubu přišel, zrovna nikoho nehledali. Určitě jsem za něj u sportovního ředitele neorodoval, to bych si nikdy nedovolil. Ale jsem šťastný, že se to povedlo.“

Sportovní ředitel Lubomír Vlk uvedl, že nakonec přece jen ještě chtěli mužstvo doplnit o urostlého stopera v ideálním fotbalovém věku. „U Dávida je výhoda, že druhou ligu zná z Jihlavy, navíc mu s adaptací u nás pomůže Adam. Jde o přestup,“ uvedl Vlk.

Ani Dávid do Karviné nevolal, že by chtěl jít za bratrem... „Ne, ne,“ usmál se Dávid. „Jak řekl Adam, za nikoho neorodoval. Jsem však šťastný, že ta nabídka přišla.“

Starší bratr ale mladšímu Karvinou doporučoval. „Popsal mi, že je tu krásný stadion, výborný tréninkový proces, takže jsem neváhal,“ uvedl Dávid.

Co si řekli, když bylo jasné, že znovu budou hrát spolu?

„Že je to fantastické. Ne každému se to podaří, a ještě v zahraničí. Jsme na sebe z Liptovského Mikuláše zvyklí, takže v tom máme výhodu. Já jsem stoper, Adam hraje pravý kraj obrany.“

Spolu zatím budou v Karviné i bydlet. „Ale v září, možná v listopadu se rozejdeme a budeme s rodinami ve vlastním,“ podotkl Dávid. Doplnil, že společné domácnosti šéfuje starší Adam. „On i vaří, já jen umývám nádobí,“ usmívá se mladší z bratrů.

Angažmá bratrů v jednom klubu potěšilo i jejich rodiče. „Jsou samozřejmě rádi, protože nemusejí přemýšlet, kam pojedou na fotbal. Uvidí nás oba najednou, jak byli zvyklí z Liptovského Mikuláše,“ řekl Dávid. Jarní část minulé sezony v Jihlavě Dávidu Krčíkovi vyšla, když dal čtyři góly. Proč tam nezůstal?

„Měli na mě opci, ale nedomluvili jsme se na podmínkách. Jihlavským však musím poděkovat, že mi dali příležitost,“ odpověděl. „V Česku se mi líbí, znám zdejší druhou nejvyšší soutěž. Vím, co nás čeká.“ Takže?

„Naším cílem je postup. Budeme se snažit vrátit Karvinou tam, kam patří,“ prohlásil Dávid Krčík.