To je masíčko, slyšel Masopust chválu. Za takhle hezké asistence jsem rád, řekl

Pravý obránce Slavie Lukáš Masopust odehrál ve čtvrtfinále českého poháru na Hané výborný mač. Za tři minuty přihrál famózně na gól také Ševčíkovi, favorit vyhrál 3:0 a může se těšit na semifinále se Spartou.



Rozhodla však už chyba brankáře Mandouse na konci poločasu?

Myslím si, že klíčové byly dvě věci: první chyba gólmana, gól na jedna nula nám dal velkou výhodu do druhé půle. A druhá pak vstup do druhého poločasu, kdy jsme přidali dva rychlé góly a tím jsme zápas úplně zlomili. Potom se už to dohrávalo v pohodě.

Góly jste přidali po vašich skvostných asistencích. Hlavně sólo přes tři hráče a pobídka Stanciovi před prázdnou branku byly parádní. Měl jste někdy krásnější přihrávku?

Děkuju, těžko říct. Mně se to ze hřiště těžko hodnotí, ještě se podívám, jak to vypadalo z kamery.

Otevřel se vám prostor, sigmáci do vás nešli natěsno.

Vyplynulo to také z rozestavení, ve kterém Sigma nastoupila. Pro nás krajní obránce, když jsme seběhli doprostřed, tam byly mezery. Mně se to otevřelo, tak jsem zkusil jít do prostoru. Pak už jsem viděl kluky pod sebou, měl jsem to hezky nachystané.

Při druhé asistenci Ševčíkovi jste zase vystřihl průnikovou kolmici.

Včera jsme to na tréninku zrovna nacvičovali, moc se nám to nedařilo. Už v první půli jsem mohl takhle Ševovi nahrát, dal jsem mu to o trošku prudší. Jsem rád, že se mi to povedlo ve druhé půli. Ševa pak udělal ještě kličku a krásně to dohrál.

Očima asistenta trenéra Slavia Jaroslava Köstla „Masovi jsme řekli, že by měl hrát ekonomicky a neměl se tolik vytahovat. Jestli bude hrát takhle ekonomicky vždycky, tak tam nikoho nepustí. Konkurenci vnímá, Alex Bah hraje také velmi dobře. Lukáš se o místo pere statečně, je to skvělý kluk, fotbalista a ještě k tomu český reprezentant.“



Jak moc pomůžou povedené asistence vašemu sebevědomí?

Jsem fakt hodně rád, že se mi povedly takhle hezké asistence. Zvlášť potom, co se mi to nepovedlo v Ďolíčku. Sebevědomí se mi trošku zase zvedlo.

Brzy bylo rozhodnuto. Mohli jste prostřídat a pošetřit síly. Ideální scénář?

Přesně tak. Říkal jsem, že jsme měli v tomhle štěstí a mohli jsme pak posledních třicet minut dohrát docela v klidu, už jsme jen kombinovali a nemuseli se nikam hnát.

Nečekali jste od Sigmy větší odpor?

Přijeli jsme si pro postup. Počítali jsme, že to bude podobné. Sigmu jsme studovali, koukali jsme na první jarní zápas. Trenéři nás dobře nachystali. Dokázali jsme využít mezer v obraně, co tam Sigma měla.

V semifinále vás čeká Sparta, ještě předtím hrajete s Plzní a můžete slavit titul. Kolik vám zbývá sil?

Není to sranda. Naštěstí Viktorka hraje pohár taky, takže na tom bude podobně. Závěr sezony už je hodně náročný, jede se na morál.

A vy chcete double.

Říkali jsme si, že je škoda, že Spartu nepotkáme ve finále. Ale my prostě chceme double a je nám jedno, koho dostaneme. Porazit musíme všechny.