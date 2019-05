Pět let, čtyři pohárová finále. A konečně triumf, těší Masopusta

Tři předchozí finálové neúspěchy prožil v dresu Jablonce a do Slavie přišel v polovině sezony.

V čem byl finálový zápas jiný oproti nedělnímu ligovému duelu s Baníkem, který skončil 0:0?

Tím, že tentokrát musel jeden tým zvítězit. Hodně to ovlivnila penalta, kterou jsme proměnili. Baník musel do druhé půle otevřít hru, a to nám vyhovovalo. Hřiště v první půli nebylo pokropené, to hrálo určitou roli, míč hrozně drhnul. O přestávce se nakropilo, takže balón jezdil, a to nám hrálo do hry. Mohli jsme chodit víc do otevřené obrany, což nám sedělo.

Bylo by to bez penalty složitější?

My bychom první gól dali, byla to otázka času. Měli jsme už předtím příležitosti, ale ta penalta nám určitě pomohla a trošku nás uklidnila.

Když jste při gólu šel sám na bránu, promítl jste si předchozí finálové krachy?

Naštěstí ne.

Zažil jste letos na českém zápase lepší atmosféru?

Asi ne. V Edenu je také fantastická atmosféra, ale tady se přidaly oba tábory, tak to bylo neskutečné. Přiznám se, že během zápasu v zápalu boje se to nedá vnímat. Ale v prostojích ano a musím pochválit jak baníkovské, tak naše fanoušky.

Po zápase ale nastoupily na trávník stovky policistů. Nebylo to zbytečné?

Asi už je pořadatel zvyklý, že fanoušci vždycky vběhnou na hřiště, tak to asi chtěli takto pojistit, aby se nic nestalo.

Slavie má double po 77 letech, k tomu jste došli do čtvrtfinále Evropské ligy. Mohla být sezona vůbec lepší?

Mohli jsme v evropské lize dojít dál. Ne vážně, myslím, že to všechno se docení až časem. Teď je to super, ale až čas ukáže, jak cenné to bylo.

Co se dá v českém fotbalu dokázat víc?

Těžko říct, o tom se můžeme bavit po příští sezoně. Máme jasný cíl do příští sezony. Zopakovat to.

V neděli vás čeká derby proti Spartě, budete mít vůbec čas na oslavy?

To uvidíme. Zasloužíme si nějaké volno, asi nějaké pivo dnes padne, ale v neděli budeme chtít zápas zvládnout.