POHLED: (Ne)milá zpráva o finále fotbalového poháru

Ale co bylo vidět, když jste oči otevřeli? Na konci se slávističtí vítězové jako slalomáři na svahu museli vyhýbat řadě policajtů, kteří v černém brnění a přilbách hlídkovali v pokutovém území. Vlčáci štěkali po hráčích jako splašení a cenili zuby. Bát se psů, prcháte odtud pryč.

Jistě, policie měla svoje instrukce, ale byla nutná taková barikáda?

A bylo nutné, aby Slavia kopala penaltu, když statný stoper Ngadeu očividně přihrál faul? Vždyť ho ostravský soupeř Procházka nijak zvlášť (spíš vůbec!) nežďuchnul.

A bylo nutné, aby pak Milan Baroš coby náhradník dostal červenou kartu?

Legendární ostravský útočník sice bouchal vztekle do střídačky a nakřápnul ji, ale chtělo to daleko rozumnější řešení než ho vypráskat do kabiny kvůli hrubému nesportovnímu chování. Ne snad kvůli tomu, že to mohl být jeho poslední zápas kariéry, to spíš kvůli fotbalovému citu. Kdyby totiž rozhodčí cit použili, nekopala by se penalta a Baroš by nezuřil. Když už zuřil, nebylo vhodné ho exemplárně potrestat.

Sedmatřicetiletý Baroš se hlavně při velkých zápasech chová jako rapl, a když cítí nespravedlnost, ztrácí sebekontrolu úplně, ale takovou facku si nezasloužil. I šéf disciplinární komise naznačil, že červenou kartu považuje za příliš přísný trest.

A ještě jedna nemilá zpráva z finále: bylo opravdu nutné, aby chuligáni z Baníku napadli po zápase videorozhodčího Petra Antoníčka? Povalili ho na zem a udeřili pěstí do hlavy. Než zasáhli strážníci městské policie, útočníci stihli utéct. Existuje podezření, že se dopustili trestného činu výtržnictví, za což jim hrozí dvouleté vězení.

Fotbal je krásná a vášnivá hra, do které tyhle úlety nepatří. Přiznejme si, že ublížily i novým pohárovým šampionům. Slavia si po vítězství 2:0 zasloužila veškerou pozornost, ne pouze dílčí.

Během čtyř dní prožila dvě kouzelné zpáteční výpravy vlakem. Hráči nemuseli ukazovat průvodčím jízdenky, zato mohli kouřit doutníky, lít po sobě šampaňské a otevírat plechovky.

V neděli se Slavia vracela do Prahy jako čerstvý vítěz ligy. Ve středu jako vítěz poháru. Od času Pepiho Bicana se slávistům nic takového nepodařilo. Double po 77 letech!

Parta, kterou poskládal trenér Trpišovský, si tuhle sezonu zasloužila pozlatit. „A teď dostanou kluci dva dny volno,“ usmíval se Jindřich Trpišovský do televizní kamery. Je čas na oslavu.

Slavia vedla ligu od pátého kola, nasbírala nejen kupu bodů, ale taky komplimentů. Kromě toho si udělala jméno na mezinárodní scéně, protože došla až do čtvrtfinále Evropské ligy a tam se statečně přetahovala s Chelsea. „Naše sezona se dá nazvat téměř dokonalou,“ pravil asistent trenéra Jaroslav Köstl.

„Proč? Protože jsme si nehráli na žádné individuality. Právě to dělá tým. My máme tým s charakterem,“ těšilo záložníka Tomáše Součka, který dohrával pohárové finále s kapitánskou páskou.

Závěrečné soutěžní utkání bude pro Slavii za odměnu. V neděli ukončí sezonu nejprestižnějším zápasem českého fotbalu, doma přivítá Spartu a po utkání dostane ligovou trofej.

Copak existují opojnější chvíle?