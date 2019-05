Slavia ukázala obrovskou sílu, uznal Páník. Byl nadšený z atmosféry

Budete hráčům po prohraném finále něco vytýkat?

Náš respekt v první půli. Byli jsme bázliví, nechtěli jsme hrát. Vyčinil bych hráčům malou odvahu. Měli jsme problém prosadit se proti velmi kvalitním stoperům Slavie. Útočník, který nemá takové fyzické předpoklady, to má s nimi těžké.

Slavia - Baník 2:0 Zpravodajství z finále poháru

Co říkáte na penaltový zákrok Procházky?

Rozhodčí ji pískl, já to mám šedesát metrů. Ještě jsem to neviděl.

A vyloučení náhradníka Milana Baroše?

Nevím, já za záda nevidím. Díval jsem se na hřiště. Plán byl, že Baroš nastoupí a zatlačí do stoperů, má zkušenosti. Bohužel…

Co rozhodlo, že místo zkušeného Laštůvky chytal Budinský?

Gólmani velice dobře spolupracují. Nechal jsem to na trenérovi brankářů. Nevrtám se mu do toho. Budinský chytil spoustu těžkých věcí a ukázal, že je výborný gólman.

Jak se vám líbila atmosféra finále?

Nádhera. Vyvrcholení Mol Cupu. Plné tribuny dělají fotbal fotbalem.

V Plzni vás teď čeká náročná tečka za sezonou. Potřebujete za sebou udržet Liberec.

Je to další ligové utkání, budeme se připravovat, abychom uspěli a zůstali na pátém místě a ještě zabojovali o Evropu.