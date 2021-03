Útočník Machálek z Blanska předpovídá proti Líšni Itálii

„Bude to pro mě velmi zajímavé utkání, ale je nás tam více, kteří k tomu máme speciální pohled,“ žije Machálek nadcházejícím duelem.

Syn bývalého trenéra Zbrojovky Brno Miloslava Machálka na podzim v Líšni spíše paběrkoval za ostatními hrotovými hráči. I to jej donutilo ke změně působiště. „V Líšni jsem měl už pozici danou tím, že jsem věděl, že další sezonu už smlouvu v Líšni nedostanu, a já budu raději právoplatným členem kádru někde jinde, než abych v původním týmu jen dojížděl smlouvu. To byl hlavní důvod přijít sem. Jsem moc rád, že taková nabídka přišla, zatím to jen kvituji,“ pochvaluje si přestup útočník.

Do utkání může novému kouči Blanska Martinu Pulpitovi radit s přípravou. „Jsou si s trenérem Milanem Valachovičem podobní. Oba jsou známí tím, že vyznávají italský fotbal. Trenér Pulpit má ze svých angažmá více zajímavých milníků než Valachovič. Každopádně jsou to oba dva profesionálové a dovedou mužstvo skvěle připravit,“ varuje Machálek.

Ten se stal v Blansku útočníkem číslo jedna. „Trenér Pulpit mi dal najevo hned po příchodu, že je moc rád za můj příchod a že mě má v týmu. Cítím od něho větší důvěru ve své výkony, než jsem cítil od trenéra Valachoviče, což je pro mě dobře,“ komentuje Machálek.

Pod Pulpitem zatím Blansko absolvovalo kromě přípravných zápasů také první jarní duel druhé ligy proti Třinci, ve kterém se Machálek sice neprosadil, přesto nováček na své půdě triumfoval 2:0. „Jsem strašně rád, že jsme do jara vstoupili takto. Bylo to důležité vítězství, kterým jsme zároveň Třinec stáhli v tabulce. Ze sestupu obavu nemám, i když musíme být na pozoru každý zápas, protože i okolní vlivy a společenská situace může soutěž kdykoli zkrátit či ukončit,“ nepřipouští útočník diskuse o sestupu.

„Možná se budu opakovat, co se klišé týče. Ale stejně jako táta, i já mám rád výzvy, a ač byla výzva i postup, tak se změnou mojí pozice v týmu, kdy už od léta by byla moje změna angažmá na pořadu dne, tak jsem se rozhodl už teď. V Blansku pro mě výzva určitě je a já se s tím pokusím vypořádat co nejlépe,“ slibuje Machálek.

Se sobotním dopoledním utkáním, startujícím už v 10.15, může podle útočníka zamávat i terén na blanenském hřišti. „Trénovali jsme dopoledne i v týdnu. Hřiště je v zápasový čas ještě docela zamrzlé a trvá tak hodinu, než to povolí. Uvidíme tedy, co s hrou udělá počasí,“ upozorňuje Machálek.

Otazníkem je také zdravotní situace v týmu hostí. Poslední soupeř Líšně z Hradce Králové je totiž v karanténě kvůli několika pozitivním testům na koronavirus. „Nevím, jestli se to dotkne Líšně. My jsme testy absolvovali už ve čtvrtek, i když výsledky ještě nevíme,“ říká Machálek.

Pokud Líšeň vyhraje, zvýší náskok na Hradec Králové na rozdíl čtyř bodů. Naopak Blansko by se rádo odpoutalo od sestupových příček, na které má pouze jednobodový náskok.