Zima, vítr, bláto. Jihomoravské derby přineslo bezgólový boj

Jen v úvodu se v Blansku objevovaly rychlé kombinace, ty se však postupně měnily v nakopávané míče.

„Byla to válka, moc fotbalovosti tady nebylo. Čekali jsme, kdo udělá chybu. My ji neudělali, ale bohužel se nám také nepodařilo vstřelit gól,“ konstatoval líšenský obránce Ondřej Ševčík. „Terén byl těžký, bahnitý, a tak se hrálo více vzduchem než po zemi.“

Podmínky nenechaly klidným ani domácího brankáře Pavla Halousku, který ještě v minulé sezoně oblékal dres Líšně.

„Je to celkově špatně, hrát tady v březnu v deset hodin ráno je prostě blbost. Hřiště je ještě namrzlé a během zápasu, hlavně ve druhé půli, je najednou úplně měkké. Navíc se do toho přidal v nárazech i vítr a bylo to hodně těžké, zvlášť když to dnes bylo o jedné nebo dvou střelách,“ líčil.

Blanenský kouč Martin Pulpit hodnotil duel pragmaticky. „Myslím, že se nám plánovaná změna rozestavení povedla a měli jsme situace, ze kterých jsme mohli vstřelit gól. Měl je ale i soupeř, takže remíza je spravedlivá,“ uznal.