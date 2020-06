Jihlavští fotbalisté vyhráli nad Vyšehradem pro fanoušky. Dlužili jim to

„Nevím, z čeho to pramení, ale oba poslední duely jsme odehráli v lehkosti, s dobrým držením míče i předfinální fází,“ pochvaloval si hlavní kouč FC Vysočina Radim Kučera nejen povedený středeční souboj se Slavojem Vyšehrad, ale i nedělní výhru 3:1 v Sokolově.

Jako by jeho svěřenci konečně našli tu správnou formu. Jenže s největší pravděpodobností příliš pozdě. Boj o účast v baráži je v případě FC Vysočina skoro zbytečný.

„Ale nějaká šance tam přece ještě je a my uděláme všechno pro to, abychom se do ní dostali,“ dušoval se dvacetiletý obránce Tomáš Svoboda, který v souboji s Vyšehradem na jeden gól přihrál a další vstřelil sám. „Vím, že předtím nebyl můj výkon takový, jak bych si přál, ale teď doufám, že jsem ukázal trenérům, že na to mám.“

Do klidu se mohli dostat dřív

Na vítěznou cestu však nasměroval Vysočinu někdo jiný, konkrétně střelec Stanislav Klobása, který zařídil svému týmu úvodní dva góly a dal mu potřebný klid. „Ten jsme ale mohli získat už podstatně dřív,“ narážel Kučera na fakt, že v úvodní půli měl jeho tým spoustu šancí, ovšem proměnil pouze jedinou.

Nakonec však Vysočina přece jen zabrala a po přestávce se radovala ještě třikrát. „Nabádal jsem kluky, aby v žádném případě nehráli jen udržovačku, ale aby ještě přidali nějaký ten gól,“ prozradil kouč FC Vysočina.

Především však svým svěřencům už před zápasem vtloukal do hlavy, že je potřeba odčinit předchozí mizerné výkony z domácích duelů. „Říkal jsem hráčům, že jsou to fanouškům dlužni,“ dodal Kučera.

Jak nedělní, tak i středeční vítězství vychytal Vysočině Michal Lancman, který příští týden v pátek oslaví teprve dvacáté narozeniny.

Jihlavský Smejkal se probíjí obranou Vyšehradu v utkání druhé ligy.

„Kdyby mi někdo před týdnem řekl, že nastoupím za áčko do dvou zápasů po sobě a oba vyhrajeme, tak bych mu nevěřil,“ přiznal odchovanec jihlavského fotbalu. „Jsem maximálně spokojený,“ pochvaloval si Lancman.

Debut, dvě výhry po sobě a navíc v souboji s Vyšehradem vychytaná nula, to nebude pro jihlavského mladíka nic levného.

„Sazebník neznám přesně, ale tuším, že to bude asi hodně drahý,“ usmíval se po svém druhém vydařeném vystoupení. „Asi budu muset sáhnout do úspor,“ dodal ke svému příspěvku do klubové kasy.

Lancman by se v FC Vysočina mohl stát nástupcem Luďka Vejmoly, který ve středu zamířil z Jihlavy do Norska, kde bude chytat nejvyšší soutěž za FK Haugesund.