Csaplárova past sklapla. Fotbalisté Chrudimi brali s Ústím bod

Ve 23. minutě pěkným lobem skóre otevřel Petr Rybička a za deset minut už to bylo 2:0 pro Chrudim, to když byl ve vápně k zemi stažen kapitán Východočechů Ondřej Kesner a penaltu po zemi k levé tyči proměnil Ladislav Mužík.

Kdyby Chrudim držela trend, bylo nejspíš hotovo, jenže „Csaplárova past“ sklapla a Ústí nakonec vybojovalo bod za remízu 3:3.

„Úplně nevím, jak tohle utkání zhodnotit, abych nebyl sprostý. Vést doma 2:0, mít utkání totálně pod kontrolou, a pak z toho během dvaceti minut udělat takovouhle bramboračku... Nechápu to,“ kroutil hlavou na pozápasové tiskové konferenci trenér Chrudimi Jaroslav Veselý.

Ve druhé půli totiž stál proti domácím úplně jiný soupeř. Od začátku další pětačtyřicetiminutovky měl minimálně náznaky šancí, až se v 54. minutě ujala přízemní střela Lukáše Matějky, který snížil, a čtyři minuty po něm na 2:2 srovnal po centru z první Youba Drame.

Několik dalších minut se pak Chrudim trápila a Ústí mohlo klidně otočit, přesto jí na hranici 80. minuty vyšlo dvojí střídání. Na hřiště přišli Janové Nikodem a Havlena, přičemž první z nich ještě za několik okamžiků mířil těsně vedle, ovšem když chvíli nato na levém křídle napálil odražený balon Havlena a míč se odrazil o tyč do branky, vedla Chrudim 3:2.

To však vydrželo pět minut. Penaltu dostalo možnost kopat také Ústí, a i když gólman Východočechů Simon Zíma vystihl stranu, s prudkou střelou Lukáše Matějky nemohl nic dělat.

„Když se dokážeme vrátit do utkání a dát šťastný gól, tak si pak za pět minut necháme dát zbytečnou penaltu. To jen koresponduje s tím, co jsme předvedli v tom druhém poločase. Nezasloužili jsme si vyhrát,“ uznal Veselý.

Zato kouč hostů Petr Vrabec remízu bral. „Vzhledem k tomu začátku jsem měl o výsledek docela strach, ale nakonec jsme spokojení.“