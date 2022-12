Na příchod gólového útočníka nemá vedení fotbalové Jihlavy peníze

Jenže právě s proměňováním šancí má Vysočina už dlouhou dobu problémy. V aktuálním druholigovém ročníku daly méně gólů než Jihlava (18) jen tři týmy: Táborsko, Opava a Sparta B.

„Většinou je to tak, že by každé mužstvo mělo mít ofenzivní hráče, kteří by se měli o góly postarat. Pomoct by měli útočníci,“ říká asistent trenéra Michal Veselý.

Jenže... Pravě s tím má Jihlava zásadní problém. Vždyť dvojice cizinců Justin Araujo-Wilson – Mame Alassane Tall, kterou má Vysočina v útoku k dispozici, je zatím daleko za očekáváním.

Dvacetiletý Araujo-Wilson z Trinidadu a Tobaga v 31 druholigových zápasech za Jihlavu vstřelil 2 branky, o tři roky starší Senegalec Tall ve 30 utkáních 2 góly. „Chybí nám klíčový útočník, kterému se začne střelecky více dařit a tým potáhne aspoň tím, že dá deset gólů za sezonu,“ mrzí Veselého.

„Poslední útočník, který vzešel z naší akademie, byl Jiří Klíma, jenž je ročník 1997. Přitom v minulosti jsme dokázali vychovat útočníky jako Tecla, Rabušice, Klimenta či Vydru,“ zmiňuje někdejší reprezentační útočníky Vaculík. „Na druhou stranu jsem nadále přesvědčen o velkém potenciálu Araujo-Wilsona a Talla.“

Justin Araujo-Wilson (vlevo) z Jihlavy

Šéf jihlavského klubu navíc připouští, že v tuto chvíli nemá finance na to, aby gólového útočníka přivedl „zvenčí“. „Současně na trhu nevidím vhodného a dostupného hráče, který by se pohyboval v našich ekonomických možnostech,“ říká Vaculík. „Nemůžeme si dovolit zaplatit za útočníka dva nebo tři miliony korun. Nejsem ani nakloněn příchodu drahého zkušeného útočníka, který už je za zenitem výkonnosti. Raději budu vychovávat a trpělivě pracovat s hráči, které tu máme.“

Řešením podle Vaculíka není ani případné hostování. „Koncepčně mi nedává smysl přivézt hráče na hostování, který za půl roku odejde vykopaný zpět do mateřského klubu a my ožehavý post střelce a útočníka budeme řešit znovu,“ říká Vaculík.

Ten nyní nepočítá ani se zásadním zimním doplněním týmu. „V kádru nyní máme 22 fotbalistů, všichni mají platné smlouvy a každý hráč by měl dostat příležitost. Pokud s hráči máme efektivně pracovat, tak soupisku nemůžeme zbytečně nafukovat,“ tvrdí Vaculík.

Z dorostu bude do A týmu přeřazen levý obránce Dominik Farka. „Ten už na podzim do některých duelů zasáhl a s „áčkem“ již částečně trénuje. Dále se k týmu přidá sedmnáctiletý talentovaný střední záložník Filip Šancl (2005). Za poslední rok udělal v naší akademii velký progres,“ Vaculík posuny z vlastního kádru.

Z vydařeného hostování v třetiligovém Velkém Meziříčí se na přípravu vrátí ofenzivní záložník Tomáš Franěk (ročník 2002).

Další případné změny záleží na eventuálních odchodech. „Mrzí mě, že nejspíš přijdeme o odchovance Vojtu Křišťála. V létě mu skončí smlouva a my jsme se s ním nedohodli na jejím prodloužení,“ říká Vaculík. „Nabídka byla v souladu s naší sportovní vizí a ekonomickými možnostmi, hráč ji však neakceptoval. Agentura mu nyní shání angažmá. S ohledem na jeho možný odchod nelze vyloučit, že nás v zimě doplní hráč na post krajního obránce,“ doplnil Vaculík.