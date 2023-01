Jihlavský kouč Smetana: Žádné velké změny se dít nebudou

Hlavní trenér Ondřej Smetana bude mít nově k dispozici vedle Michala Vávry jako druhého asistenta Tomáše Palinka. Ten nahradil Michala Veselého, s nímž už vedení jihlavského klubu dále nepočítalo.

Zimní přípravné zápasy Jihlavy 14. ledna

Jihlava – Jihlava B 11.00 21. ledna

Jihlava – Živanice 11.00 28. ledna

Jihlava – Viktoria Žižkov 11.00 4. února

Jihlava – Slavia Praha B 11.00 7. února

Jihlava – Olomouc B 11.00 11. února

Jihlava – Rosice 11.00 18. února

Jihlava – Dukla Praha 11.00 25. února

Vlašim – Jihlava 11.00

„Podařilo se nám získat, přetáhnout, velmi kvalitního trenéra, který má zkušenosti z mládeže Sigmy Olomouc,“ představuje nového spolupracovníka Smetana. „Prošel si organizací Sigmy, naposledy působil jako asistent trenéra Chromého v olomouckém béčku.“

Pro jednu z klubových legend tak rázem nezbylo místo. „Bylo v plánu, že Michal Veselý s námi zůstane a jeho pozice bude trošku rozsáhlejší. Ale nestalo se, takže s námi není,“ krčí rameny Smetana. „Je škoda, že to nedopadlo. Dál je to těžké nějak hodnotit,“ naznačil, že jde o rozhodnutí vedení.

Na úvodním tréninku se hlásila také jedna zbrusu nová tvář. „Připojil se k nám krajní obránce Matěj Vlk z Mladé Boleslavi, který tu zatím bude na dvoutýdenní zkoušku,“ okomentoval Smetana příchod dvacetiletého beka, jenž na podzim hrál za rezervu středočeského klubu v ČFL.

Nabízí se, že případný Vlkův příchod je reakcí na fakt, že jihlavský odchovanec Vojtěch Křišťál neprodloužil smlouvu a v létě bude coby volný hráč k dispozici ostatním klubům. „Uvidíme, jak se bude situace ohledně něj dále vyvíjet,“ doplnil Smetana.

Do přípravy se zapojil také sedmnáctiletý záložník dorostu FC Vysočina Filip Štancl.

Už dříve vedení jihlavského klubu avizovalo, že žádné velké zimní přesuny v kádru neplánuje. „Máme přes dvacet hráčů pod smlouvou a není moc prostor pro to někoho přivádět,“ uvědomuje si Smetana. „Samozřejmě asi každý trenér by chtěl posily, přivádět nové hráče. Ale myslím, že kádr je dostatečně široký, ustálený, takže žádné velké změny se dít nebudou,“ dodává.

Ve hře je i zahraniční soustředění

Během zimní přestávky Jihlava sehraje osm přípravných utkání, včetně úvodního modelového duelu se svou rezervou. Naopak v rozpisu soupeřů chybí prvoligový tým.

„Liga startuje už na konci ledna. Takže sehnat soupeře na pozdější termín bylo složité,“ vysvětluje Smetana. „A potkat se s nimi v této fázi přípravy by ani pro nás, ani pro ně nedávalo smysl.“

Soupeři pro přípravu by se navíc mohli změnit, v návaznosti na případnou možnost vycestování za přípravou mimo Jihlavu. „Nevím, jestli se nedostaneme někam na zahraniční soustředění. Pak bychom skladbu zápasů ještě měnili,“ připouští Smetana. „Je to zatím v jednání, ale jde o otázku spíš na Lukáše (Vaculíka),“ zmínil sportovního ředitele klubu. „Bylo by to ale fajn. I z toho důvodu, že bychom v dlouhém přípravném období měli nějakou změnu. Ale nevím, jestli je to v našich možnostech.“

Pokud ne, stráví Jihlava přípravu na umělé trávě v domácích podmínkách.