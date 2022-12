Podzimní část sezony jihlavských fotbalistů rozbouralo mizerné září

„Rozhodně nemohu být spokojen z hlediska dosaženého bodového zisku, předvedených výkonů či sportovního vývoje hráčů,“ připouští Vaculík.

„Jsem přesvědčen, že stávající tým má v sobě větší potenciál, než na podzim předvedl. Zvlášť, když si uvědomíme, že kostra tohoto mančaftu je pohromadě už skoro tři roky,“ připomíná šéf jihlavského klubu, že navzdory průměrnému věku svého kádru 22 let má Vysočina k dispozici hráče s řadou druholigových zkušeností.

Skvělý start do soutěže vystřídalo trápení

Jenže na trávníku se Jihlavě dařilo pouze v úvodních šesti kolech, kdy dokázala nasbírat 13 z 18 možných bodů a podlehla jen v exligové Karviné.

Poté totiž přišla série, během které Vysočina šest utkání v řadě nevyhrála a naopak brala jen dva body za remízy s Prostějovem a v Třinci.

„Po bodově vydařeném začátku přišla série čtyř proher a nevydařených výkonů,“ říká Vaculík. „Přestali jsme si vytvářet šance, přestali jsme být herně dominantní a ztráceli jsme naši herní tvář,“ všiml si.

Lukáš Vaculík

„Nepovedlo se nám září, kdy jsme prohráli čtyři zápasy v řadě,“ říká asistent trenéra Michal Veselý. „Tam se to rozbouralo. Ani nevím, proč to vzniklo.“

Zatímco domácí porážka 0:1 s Opavou a 0:2 v Líšni by se daly omluvit kvalitou a defenzivním stylem soupeře, zlom sezony přišel v domácím duelu s Varnsdorfem.

„Tam se měla série porážek zastavit a třeba by to bylo jiné,“ má jasno Veselý. „Problém nastal, když jsme inkasovali branku, což s týmem vždy psychicky zamávalo. Přesto bych neřekl, že nás některý soupeř fotbalově přehrál či mačkal,“ myslí si Vaculík.

Po debaklu 0:5 na Dukle Praha sice Jihlava dokázala proti Prostějovu a v Třinci jít do vedení, do vítězného konce však duely nedovedla. „Vysvobodila nás až šťastná výhra se Slavií, které jsme doma dali gól na 1:0 v 94. minutě,“ uvedl Vaculík.

Trenérská výměna tři kola před koncem byla šokem



Po následující porážce 0:2 v pohárovém utkání na hřišti prvoligového Zlína však přišel dokonalý šok: výměna realizačního týmu. Hlavního trenéra Jana Kameníka a asistenta Jozefa Pavlíka tři kola před koncem podzimu nahradili Ondřej Smetana a Michal Vávra. U týmu tak zůstal pouze Michal Veselý.

„Z mé pozice se to těžko hodnotí, ale samozřejmě jsme byli všichni překvapení,“ připouští Veselý. „Protože to přišlo po Zlíně, kde jsme hráli velmi dobře a byli jsme prvoligovému týmu více než rovnocenným soupeřem. Ale bohužel jsme vyhořeli na proměňování šancí, zatímco Zlín vytěžil z minima maximum. O to větší šok to byl.“

Podle Vaculíka nešlo pouze o reakci na aktuální výsledky. „Nepatřím k těm, kteří se na fotbal koukají jen optikou bodů a výsledků. Zajímá mne, jak se tým sportovně vyvíjí, co jsme schopní se stávajícím kádrem dosáhnout v dlouhodobějším horizontu. A též kam hráče chceme výkonnostně posunout, jaké fotbalisty chceme vychovat. V těchto pro mne důležitých aspektech jsme se začali s předchozím trenérským štábem rozcházet,“ uvedl šéf jihlavského klubu.

Trenérská výměna se povedla jen zčásti: tým vyhrál až na třetí pokus. Po porážkách 0:3 v Příbrami a doma s Vyškovem dokázal odvézt všechny tři body z hřiště druholigové rezervy Sigmy Olomouc (2:1).