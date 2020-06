Fotbalisté Jihlavy odmítli v Líšni psychickou injekci

„Ztratili jsme dva body,“ povzdechl si trenér FC Vysočina Radim Kučera po výsledku 1:1. „Do domácích jsme po většinu duelu bezvýsledně bušili. Bohužel jsme nebyli schopni přidat druhý gól.“

Jihlava začala utkání aktivněji, v úvodních minutách si vytvořila několik nadějných šancí. „A potom jako bychom se nějak uspokojili. Vůbec nevím, z čeho to pramení,“ krčil rameny středopolař FC Vysočina Rajmund Mikuš, který se na trávník dostal poprvé po obnoveném startu jarní části sezony. „Jsem rád, že jsem dostal šanci,“ pochvaloval si.

A že si důvěry trenéra opravdu váží, dokázal dvacet minut poté, co přišel ve druhé půli do hry. Svoje parádní sólo přes celé hřiště zakončil přesně umístěnou střelou ke vzdálenější tyči a Vysočina vedla 1:0.

„Hlavně jsem chtěl vyvést míč co nejdál od nás, ale pak už přede mnou stál jenom stoper a bylo to jeden na jednoho. No a naštěstí jsem to zvládl,“ popsal svoji cestu za gólem čtyřiadvacetiletý fotbalista původem z Dunajské Stredy. „Byl to asi jeden z mých nejhezčích gólů,“ doplnil.

Domácí vyrovnání dotlačili

Tři body však Vysočině nezajistil. Líšeň totiž v závěru zapnula na vyšší obrátky a v nastavení srovnala zásluhou Michala Jeřábka na konečných 1:1.

„Bod je pro nás zlatý,“ zopakoval několikrát autor vyrovnávací trefy. „Šli jsme za vyrovnáním natvrdo, s vůlí a dotlačili jsme to tam,“ popsal Jeřábek klíčovou skrumáž, do které se z opačné strany hřiště přiběhl přidat i brankář Pavel Halouska.

Bezprostředně po vyrovnání mohli přece jen ještě strhnout výhru na svoji stranu hosté z Jihlavy, jenže zkušený záložník Lukáš Zoubele trefil pouze tyč.

„Měli jsme šance na to, abychom pojistili svoje hubené vedení. V závěru hráli domácí hekticky, ale tohle jsme my měli udržet. Víc podržet balon. Je to o chytrosti, o tom uhrát to jakkoli. My jsme hru i kouskovali střídáním, bohužel jsme to nezvládli. Nejsme v herní ani psychické pohodě, necítím z mužstva lehkost a nevím, co se s ním děje, že hraje pod svoje možnosti,“ bědoval po utkání Kučera.

Stále totiž platí, že Vysočina na jaře ve druhé lize ještě nevyhrála. „Pořád přemýšlím, jak teď mužstvo nakopnout a dostat do něj více sebedůvěry. Výhra 1:0 by pohodě v týmu a sebevědomí kluků určitě hodně pomohla,“ věděl trenér.