Trápícím se fotbalistům Jihlavy má pomoci i společná večeře

„Vnímáme to jednoznačně jako nepovedený start. Věřili jsme, že těch bodů získáme mnohem víc,“ přiznal rozčarování jeden z členů vedení FC Vysočina a zároveň dlouholetý kapitán mužstva Lukáš Vaculík. „My se s tím teď musíme vyrovnat, poprat a ukázat charakter týmu,“ burcoval.

Zatím jsou to ale pořád jen slova, činů bylo ze strany jihlavských fotbalistů doposud zoufale málo. Především tedy v úvodních dvou kolech – na hřišti pražské Dukly a v domácím souboji s Varnsdorfem (oba zápasy Vysočina prohrála 1:2).



Ostatně ani trenér Kučera své svěřence na trávníku nepoznával. Chyběla mu v jejich hře i celkovém fungovaní při zápase věší hladovost po úspěchu. „Klidně ať se navzájem i seřvou, ale chci, aby na nich byl vidět zápal,“ uvedl doslova.

Následně také slíbil, že v Líšni už bude výkon týmu stoprocentně lepší ve všech směrech.

„A taky byl, po téhle stránce už všechno fungovalo, šlapalo. Všichni zápas odjezdili,“ ujišťoval jeden z nejzkušenějších hráčů jihlavského A-týmu Lukáš Zoubele. „Nevzpomínám si, že by Líšeň měla nějakou pořádnou šanci, snad jednu hlavičku a pak až to vyrovnání. Do ničeho jsme ji nepouštěli. Jenže to všechno je hlavně o tom, že my nedáme pojišťovací gól,“ pojmenoval zásadní problém.

Jihlavský trenér Radim Kučera

Podle něj je totiž právě neschopnost vstřelit víc než jednu branku v utkání klíčová pro situaci, v níž se momentálně FC Vysočina nachází.



„My běháme, snažíme se, ale nevytvoříme si pořádně nějakou šanci,“ pokračoval v analýze čtyřiatřicetiletý rodák z Ústí nad Labem. „Přesně tady to drhne, to je náš největší problém,“ zopakoval.

Nedaří se udržet čisté konto

Podle jeho vrstevníka Vaculíka je však chyba spíš v tom, že Jihlava neudrží čisté konto. „Líšeň vyrovnala z poslední standardky, Varnsdorf rozhodl jednoduchou narážečkou, ze které byla penalta, vyloučení a nakonec i obrat v zápase. Takže tohle momentálně nezvládáme, nedáváme vzadu nuly, a proto pak ztrácíme body,“ oponoval Zoubelemu.

Jenže popravdě řečeno, statistiky dávají spíš za pravdu Zoubelemu, protože i v úvodní polovině soutěže Vysočina ve většině zápasů minimálně jednou inkasovala. Na druhou stranu však dokázala dát klidně i tři čtyři góly.

„Teď nám to tam nepadá, navíc si vlastně ani nevytvoříme moc šancí. A když už, tak trefím v poslední vteřině zápasu tyčku,“ připomněl moment, kdy Jihlava v Líšni ještě mohla zvrátit výhru na svoji stranu. „Třeba tím se mohlo všechno zlomit, odrazit se. Ale nevyšlo to,“ krčil rameny.



Na čem se však oba zkušení fotbalisté FC Vysočina shodnou, je to, že tým momentálně není v ideálním rozpoložení, na čemž je potřeba zapracovat. Žádné sáhodlouhé proslovy v kabině ovšem v tomhle případě určitě nezaberou.

„Spíš si zajdeme na večeři, dáme jedno nebo dvě piva, posedíme a trochu podpoříme týmového ducha, odbouráme napětí,“ plánoval Zoubele.

Plán zní jasně, odčinit Varnsdorf

Konkrétně by prý tahle stmelovací akce měla být na programu už dnes večer. O víkendu totiž mají hráči zápasové volno, na trávníku se představí znovu až v pondělí.

„My starší, tedy Zub (Lukáš Zoubele – pozn. red.), já či Matúš Lacko, se nezříkáme své role. Budeme ostatním klukům nápomocni, jak jen to bude možné. Ať už přímo na hřišti, nebo třeba radou. A já myslím, že se nám to jako týmu vrátí,“ měl jasno Vaculík.

Nejlepší by přitom samozřejmě bylo, kdyby se FC Vysočina podařilo nastartovat bodovou formu z podzimu hned v následujícím duelu s Hradcem Králové. „Budeme hrát doma, takže budeme chtít odčinit výkon, který jsme předtím předvedli na domácím trávníku s Varnsdorfem,“ ujišťoval Vyculík.

To jeho spoluhráč Zoubele byl ještě o něco konkrétnější. „Dívejte se v pondělí na přenos, určitě bude jednička,“ přesvědčoval s úsměvem.