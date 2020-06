Dvě střely Líšni stačily na bod, s Jihlavou ho vyválčila v nastavení

„Bod je pro nás zlatý,“ zopakoval několikrát autor vyrovnávací trefy. Líšeň tak navázala na víkendovou remízu z Vyšehradu. „Šli jsme za vyrovnáním natvrdo, s vůlí a dotlačili jsme to tam,“ popsal Jeřábek klíčovou skrumáž, do které se z opačné strany hřiště přiběhl přidat i brankář Pavel Halouska.

Líšeň se jeho vysunutím pokusila Jihlavu přečíslit, klíčovou roli ale sehrál jiný muž - stoper Jakub Černín. Stejný muž, který v 87. minutě poprvé hlavou přímo ohrozil branku hostí, nahrál i na gól. Asistenci přidal jako nadstavbu k velmi dobře odehranému partu v obraně, kde domácím chyběl vykartovaný kapitán Jan Hlavica.

„Už na Vyšehradě jsme dali gól tak, že Černín vyhrál hlavu na Zikla a Zikl to pak uklidil k zadní tyčce. Černín má dva metry, měl by hlavičky a souboje vyhrávat a s tím záměrem tam na poslední minuty chodil,“ komentoval počínání mladého obránce líšeňský trenér Milan Valachovič.

Bezprostředně po vyrovnání mohla přece jen ještě strhnout výhru na svoji stranu Jihlava, jenže Lukáš Zoubele trefil tyč.

„Měli jsme šance na to, abychom pojistili svoje hubené vedení. V závěru hráli domácí hekticky, ale tohle jsme my měli udržet. Víc podržet balon. Je to o chytrosti, o tom uhrát to jakkoli. My jsme hru i kouskovali střídáním, bohužel jsme to nezvládli. Nejsme v herní ani psychické pohodě, necítím z mužstva lehkost a nevím, co se s ním děje, že hraje pod svoje možnosti,“ bědoval po utkání jihlavský trenér Radim Kučera. Vysočina na jaře ještě nevyhrála.