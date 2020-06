Tři branky za patnáct minut. Jak Jihlavě vyhořela obrana

Hodně emotivně hodnotil středeční utkání v Chrudimi krátce po zápase trenér FC Vysočina Radim Kučera. Porážku 3:4 přitom vzal z velké části na sebe.

„Nechci všechno házet na hráče, není to jenom o nich, ale také o trenérovi. Zodpovědnost jde na moji hlavu,“ uvedl Kučera. „Budu si muset sednou s vedením a nějak si to vyhodnotíme. Nevím, co se hráčům honí hlavou. Ale v případě, že bych už mužstvu nedával žádný impulz, neměl hráčům co dát, tak na téhle pozici nemám co dělat,“ přiznal otevřeně. Šestačtyřicetiletého kouče trápí série pěti zápasů bez vítězství. Ta Jihlavu postupně odsouvá pryč od míst, kde by se chtěla pohybovat.

„Ambice pořád mám, chtěl bych skončit nahoře,“ připomíná touhu Jihlavy probojovat se aspoň do baráže o první ligu. „Ale teď nám to nejde. Zpackali jsme domácí zápas s Varnsdorfem a to se nám možná vrací. Něco nás sejmulo a od té doby se to s námi veze,“ mrzí ho.