Jihlavský trenér rozpoznal autora vítězné trefy ve spánku

Výhru jsem čekal, tvrdí Soukup Generálka před startem nového ročníku druhé fotbalové ligy mu sice nevyšla stejně jako jeho spoluhráčům, ovšem i přes porážku 0:6 na hřišti pražských Bohemians dostal Pavel Soukup od trenérů v prvním soutěžním duelu přednost před Adamem Jágrikem. A proti Opavě si vedl Soukup v bráně výborně. „Až na ten jeden zápas jsem měl přípravu docela povedenou, takže jsem věřil, že budu chytat,“ svěřil se osmadvacetiletý gólman FC Vysočina. První půle se ale vašemu týmu zrovna nevydařila, souhlasíte?

Určitě umíme hrát ve větším tempu a s větším nasazením. Však jsme si to taky o přestávce řekli a pak už to bylo daleko lepší. Nakonec dopadlo celé utkání až nečekaně dobře. Vidíte to stejně?

To říkáte vy, že to bylo nečekané, já naopak výhru čekal. Opravdu? I ve chvíli, kdy do konce zbývalo pár minut a Opava proti vám kopala penaltu?

Ani se neptejte, co se mi honilo hlavou. I když, možná jste to slyšeli až na tribunu. (usmívá se) Každopádně svoji bránu jste uchránil...

Na míč jsem si ale nesáhl. Jen jsem slyšel, jak se odrazil od tyče, a díval se, jestli spadl za mě, nebo šel ven. Nakonec za B bylo správně, a navíc o chvíli později vstřelil Tomáš Franěk vítězný gól na 2:1...

Ve druhé půli jsme se jako tým semkli a dopadlo to krásně.