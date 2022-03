Jihlavská rezerva přibere na startu třetiligového jara posily z áčka

„Cíl je pořád stejný, pokusit se zachránit,“ připouští jihlavský trenér Michal Veselý. „Ztráta na soupeře před námi je minimální a tím, že Dolní Benešov skončil a je prvním sestupujícím, naše šance se udržet se zvýšila.“

Jihlavský B tým se při zimní přípravě chystal se třinácti hráči do pole a jedním gólmanem. „Tým pro přípravné zápasy jsme doplňovali o kluky z dorostu, pro které to byla první zkouška dospělého fotbalu. Nedařilo se nám sice výsledkově, ale kluci vypadali dobře, příslib do budoucna tam je,“ věří Veselý.

Přesto v ostrých zápasech o soutěžní body bude spoléhat na posílení z druholigového áčka.

„V A týmu je nyní dvacet zdravých hráčů do pole, k úvodnímu utkání na Dukle Praha odjedou v šestnácti lidech. Na čtyři se nedostane a ti by se měli přidat k nám,“ nastiňuje Veselý. „Do nedělního zápasu by pak mohli zasáhnout i ti, kteří proti Dukle budou střídat, nebo se do zápasu nedostanou.“

O šancích juniorky Jihlavy na záchranu může napovědět už úvodní kolo, ve kterém MFK Vysočina hostí Uničov. „Na rozjezd máme si jednoho z nejtěžších možných soupeřů,“ míní Veselý. „Už v prvním podzimním kole hráli výborně kombinačně. Navíc v zimě přišel k týmu nový trenér (Jiří) Neček a ten klukům také pomůže,“ myslí si Veselý, který sledoval i výsledky soupeře v zimních přípravných zápasech.

„Příprava jim vyšla, hráli s druholigovými soupeři. Porazili Opavu, remizovali s Prostějovem a Žižkovem. Takže soupeř bude určitě těžký. Proto jsme rádi, že budeme mít posílení,“ upozorňuje Veselý.