Máme o dost vyspělejší tým, těší jihlavského záložníka Lacka

Plány změnila zpráva z Prahy Zlé jazyky tvrdí, že jakmile v Praze napadne byť jen do tří centimetrů sněhu, hrozí kalamita. Ta sice nakonec o uplynulém víkendu v hlavním městě České republiky nenastala, nicméně komplikace přinesla minimálně druholigovým fotbalistům Dukly Praha a FC Vysočina. Kvůli sněhu musel být jejich vzájemný souboj v rámci úvodního kola jarní části druhé ligy odložen. „Už v pátek jsme měli informace, že hrací plocha je pod sněhem, a tudíž nezpůsobilá. Nicméně, že Dukla se snaží dělat všechno pro to, aby se druhý den hrálo,“ prozradil hlavní kouč FC Vysočina Jan Kameník. I proto se ještě v sobotu dopoledne držel jihlavský A-tým předem připraveného scénáře. „Šli jsme normálně na rozcvičení, po němž jsme pak hned měli vyrazit k zápasu,“ popsal trenér. Jenže místo cesty do Prahy čekal nakonec na fotbalisty FC Vysočina jen tréninkový přídavek. „V deset hodin se rozhodlo, že zápas se kvůli terénu hrát nemůže, tak jsme absolvovali náhradní přípravný program,“ vysvětloval Kameník. „Pořád lepší, než abychom dorazili na místo a teprve tam zjistili, že jsme jeli zbytečně.“ Okamžitě se také začal hledat náhradní termín pro odložené utkání. „Předběžně je myslím stanovený na 6. dubna, takže teď už jen musíme počkat, až vše projde schvalovacím procesem,“ doplnil kouč jihlavských fotbalistů.