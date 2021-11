O body jsme přicházeli vlastní neschopností, ví jihlavský trenér Kameník

„Když se to takhle vyjmenuje, je to krásně vyrovnaná bilance,“ pousměje se sportovní ředitel FC Vysočina Lukáš Vaculík.

Šéf jihlavského klubu přesto nechce podzim hodnotit ani jako dobrý, ani jako špatný. „Osobně nemám tohle hodnocení rád,“ připouští. „Koukám na to dvěma pohledy. Jeden je, jestli je mužstvo na postupových příčkách. A to my nejsme. Ale nemáme ani problém s tím, že bychom hráli někde vespod,“ zmiňuje desátou příčku nekompletní tabulky.

„Nemůžu tedy říct, že to děláme někde špatně. Ale osobně mám vyšší nároky, které budeme chtít. Máme před sebou hodně věcí, které můžeme vylepšovat,“ je přesvědčen Vaculík.

V přepočtu zhruba dvě výhry chybí ke spokojenosti jihlavskému trenéru Janu Kameníkovi. „Spokojení jsme tak na půl,“ říká mladý kouč. „Jsme rádi za 20 bodů, které máme. Ale na druhou stranu všichni vnímáme, že nám 5 až 6 bodů schází. Protože průběh některých utkání, kde jsme ztratili, byl spíše pro nás. A o body jsme přicházeli buď vlastní neschopností vstřelit branku, nebo nějakou hrubou individuální chybou, kdy jsme soupeři body relativně zadarmo sami nabídli.“

Místo remíz uhrát vítězství

Jihlavského kouče jednoznačně mrzí především porážky v domácích utkáních s Vlašimí (0:1) či s Opavou (0:2). „Ta utkání jsme měli dovést k remíze, možná i k vítězství,“ vrací se k výsledkově nepovedeným bitvám.

„Také v Líšní (1:2), i když to utkání nebylo z naší strany dobré, jsme sahali minimálně po bodu. Ale v 93. minutě jsme si nechali dát gól z penalty,“ připomíná venkovní porážku 1:2 z konce září.

„Potom jsou tu remízové zápasy, které jsme mohli zvládnout lépe. Ať už v Třinci, kde jsme sice brali bod z venku, ale mohli jsme zvítězit, protože výkon byl slušný. A také po většinu utkání v Příbrami jsme byli – troufám si říct – lepším týmem,“ zmiňuje dvě plichty 1:1. „To jsou utkání, ve kterých jsme poztráceli další body.“

Naopak plně spokojený byl trenér po domácích duelech s Táborskem (3:1) nebo s rezervou pražské Sparty (0:0). „Táborsku jsme dokázali vstřelit tři branky, proti Spartě, i když jsme nebyli v roli favorita, bych vysoko ohodnotil první poločas,“ vzpomíná.

„Řekl bych, že dobré bylo také utkání proti Dukle Praha, kdy jsme hráli proti deseti. Což je paradoxně leckdy těžší, což teď ukázalo i utkání Českých Budějovic se Slováckem,“ zmínil víkendový prvoligový duel, ve kterém Dynamo – oslabené o jednoho vyloučeného hráče – otočilo zápas z 0:2 na 3:2.

Tým trápila koncovka

Zásadním problémem jihlavského týmu v podzimní části Fortuna: Národní ligy byla koncovka. Vysočina v 15 duelech vstřelila jen 13 branek, hned šestkrát přitom soupeřova gólmana nedokázala překonat ani jednou.

Statistiky Střelci: Verdal 5, Selnar 2, Vlček, Pojezný, Shudeiwa, Arroyo, Araujo Wilson, Fila všichni 1. Nejvíce odehraných zápasů: Vejmola, Vlček, Pojezný, Selnar, Vedral, Tureček (všichni 15). Nejvíce odehraných minut: Vlček, Vejmola oba 1 350, Pojezný 1 285, Svoboda 1 230, Vedral 1 195, Turček 1 124, Lacko 1 035, Selnar 1 005

„Tento problém samozřejmě vnímáme. Vstřelených gólů mělo být jednoznačně víc. S góly by přicházely také body,“ má jasno Kameník. „Do šancí se dokážeme dostat, ale vždycky nám tam ten jeden krok chybí. V této věci prostě jednoznačně musí přijít zlepšení,“ ví trenér.

Na druhou stranu se Vysočina mohla spolehnout na kvalitní defenzivu, podpořenou spolehlivým brankářem Luďkem Vejmolou. Přes debakl 0:4 v Brně – kdy obranu hostů jako papír roztrhal čtyřbrankový domácí útočník Jakub Řezníček – Jihlava na podzim inkasovala jen 16 branek.

„V obraně jsme v několika zápasech odvedli slušnou práci,“ je rád Kameník. „Ale ke spokojenosti je potřeba ještě přidat. A v některých situacích se zachovat lépe. Zlepšit taktickou práci týmu. Je tam zkrátka ještě veliký prostor pro zlepšení,“ všímá si trenér.

„Na druhou stranu, co mi dělá radost: obrana hraje ve složení tří odchovanců, ročníky 2001, 2000 a 1999. Což je zajímavé,“ chválí Vaculík Karla Pojezného, Tomáše Svobodu a Vojtěcha Křišťála.

„V záloze se výrazně začal prosazovat Lukáš Fila (ročník 2004), máme tam i dvě 2002: Adama Rittera a Farese Shudeiwu,“ pokračuje Vaculík. „Těší mě, že tito hráči jsou nejen v kádru, ale opravdu dokážou být platnými na hřišti. S tím budeme chtít pokračovat a pracovat dál.“

Během zimní pauzy by Kameník rád mužstvo okysličil. „Byl bych rád, kdyby mohl přijít jeden nebo dva hráči. O něčem jednáme, něco máme vytipovaného. Ale uvidíme, co se nám podaří dotáhnout,“ dodal jihlavský kouč.