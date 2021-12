Chok v Jihlavě skončil. Talent z Jižního Súdánu odehrál jen minutu

„Dohodli jsme se na rozvázání smlouvy. A už odletěl zpátky do Austrálie,“ zmiňuje sportovní ředitel FC Vysočina Lukáš Vaculík zemi, v níž Chok Dau od deseti let žije a kde získal pas.

Přitom v zimě 2020, kdy 176 centimetrů vysoký fotbalista do Jihlavy přicházel, to vypadalo, že Vysočina získala zajímavého hráče.

„Je šikovný s balonem, má zajímavý dribling a řešení situací. Umí se v šestnáctce dostat do zakončení,“ pochvaloval si tehdejší ředitel FC Vysočina Jan Staněk. „Je velice rychlostně vybavený, subtilní postavy, zvládá situace jeden na jednoho,“ přidal se bývalý trenér jihlavského týmu Radim Kučera.

Jenže Dau své kvality v Jihlavě neprodal. „Brali jsme ho jako náhradu za Tomáše Smejkala, který ale tehdy v klubu nakonec zůstal,“ připomíná Vaculík, že připravovaný odchod tehdejšího tvůrce jihlavské ofenzivy se o rok odložil. „A pak už nám to nedávalo smysl,“ doplnil Vaculík.

Dau tak nastupoval převážně ve třetiligové juniorce, v níž si připsal osmnáct startů a jeden gól. Za áčko hrál pouze ve dvou pohárových utkáních a na konci srpna 2020 zmiňovanou závěrečnou minutu domácího duelu s Hradcem Králové.

„Částečně na tom má vinu i covid, protože v první fázi juniorka vůbec nehrála. On tak byl tři čtvrtě roku bez fotbalu,“ připomíná Vaculík. „Na někom se to podepíše víc, na někom míň. U něj bylo vidět, že to nebylo to pravé ořechové. Osobně jsem s ním přestal počítat už v létě, kdy jsem jeho agentům říkal, že to nevypadá, že by u nás zůstal,“ prozradil šéf jihlavského klubu.

Pokud v zimě nedojde k další změně, měla by mít Vysočina v jarní části sezony ve svém kádru mimo Slováků čtyři zahraniční hráče. Hned tři z nich mohou nastoupit v útoku: Ekvádorec Luis Arroyo (25), Senegalec Mame Alassane Laye Tall (22) a mladý hráč z Trinidadu a Tobaga Justin Araujo-Wilson (19). Čtvrtým do party je kyperský obránce Irodotos Christodoulou (19).

„S Justinem a Tallem máme podepsané dlouhodobější smlouvy, počítáme s nimi. Je na nich ještě spousta práce. Uvidíme, jak jejich potenciál, který je zatím nevyužitý, dokážeme rozvést,“ přemýšlí Vaculík.

Ten naopak připouští, že by v případě zajímavé nabídky jihlavský klub mohl opustit Arroyo. „Je u nás už dva roky, má ambici se posunout někam dál. Takže uvidíme,“ nechce přebíhat Vaculík. „Je možnost, že pro něj přijde nabídka nějakého zajímavého angažmá. V tu chvíli bychom jednali, jestli ho uvolníme, nebo ne,“ doplnil Vaculík.