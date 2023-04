Vyškov odvolal Trousila, ve druhé lize padl jeden z nejdéle sloužících koučů

Poslední vystoupení Trousila sledoval v Prostějově i jeho mentor Petr Uličný, který byl zprávou o odvolání značně překvapený. „Vyškov jsem několikrát viděl, chodil jsem na ně pravidelně. Mají dobré výsledky a hrají pěkný fotbal. Klidně by tu baráž ještě uhrát mohli. Proto je to takový šok. Oni by ale asi chtěli ještě více,“ přemítá „John“

„Honzík je navíc jeden z mých favoritů, jeden z pěti nejlepších koučů, kteří pode mnou působili ještě jako hráči, vždyť mi dělal kapitána při angažmá v Brně. Jsem si ale jistý, že po něm někdo rychle sáhne, a možná i z vyšších míst,“ uvažuje Uličný.

Trousil převzal Vyškov před pěti lety v třetiligové MSFL a ve spojení se silným majitelem dokázal Vyškov vyšvihnout až do čela druhé ligy. Kombinací afrických posil s českými fotbalisty dokázal Trousil překvapovat i prvoligové týmy v poháru, kde jeho tým ve čtvrtfinále zastavila až Slavia Praha.

O nástupci zatím rozhodnuto není, klub má více variant. Ve hře byla i možnost zahraničního vedení skrze kontakty majitele, pravděpodobnější je však angažování českého kouče. Do sobotního utkání ale tým povedou asistenti.