Fotbalisté Vyškova pomýšlí na postup do první ligy. V Líšni panují obavy

Pro klub, hrající v Drnovicích, jsou to hřejivá slova. Do jarních odvet ve druhé nejvyšší soutěži jde z druhé příčky, zajišťující baráž, mohutně posílen o další hráče z afrických zemí a s jasným plánem: udržet se nahoře, co nejdéle to jen půjde. Atakovat postup do první ligy? Proč ne, ani tomu by se vedení klubu nebránilo. Cítí, že šance je už letos. Lídr druholigové tabulky z Příbrami řešil v zimě ekonomické potíže a stávku hráčů, třetí Líšeň se bojí ústupu z předních příček. To Vyškov má ambice jasné.

Do Edenu by se rád v dohledné době vrátil k regulérnímu mistrovskému utkání. V neděli mu na hřišti Táborska cesta za vysněným postupovým cílem začne naostro.

„Nechci říct, že jsme (z poháru) měli strach, ale respekt byl namístě. Viděli jsme dost zápasů Vyškova, a byť nechci, aby to vyznělo přehnaně pompézně, brali jsme ho jako týmy, na které jsme narazili v Evropě. Kdyby vyztužili defenzivní složku hry, trochu to zatáhli, tak mají skvělého gólmana a nahoře nadstandardní hráče, kteří by nám mohli být dost nepříjemní,“ vysekl Köstl druhému týmu druholigové tabulky poklonu.

Cizinci dominují

Letka ofenzivních hráčů z afrických zemí se sice ve Vyškově obměnila, hlavní esa v podobě křídelníka Alexise Aléguého z Kamerunu a zejména Bienvenueho Kanakimany z Burundi navzdory zájmu prvoligových celků klub udržel.

Ke kreativní dvojici navíc majitel Kingsley Pungong přihodil ještě reprezentačního hrotového útočníka Fahada Baya z Ugandy, který má plnit funkci urostlé věže sbírající nákopy pro křídla.

Kouči Janu Trousilovi ve Vyškově tento typ forvarda chyběl. „Podzim jsme zvládli bez typického útočníka a já chtěl, s prominutím, útočné hovado, prostě velkého chlapa. Bayo nám tento aspekt hry poskytuje,“ mne si ruce nad další posilou.

Brankářská opora Vyškova Antonín Kinský mladší.

Kromě Baya přišla trojice zahraničních záložníků a v týmu zůstal stoper Sampson Dweh, čímž se počet cizinců v kádru uzavřel na osmi.

Největším bonusem je však pro Vyškov setrvání juniorského reprezentanta a velké brankářské naděje Antonína Kinského. Kmenový hráč Slavie je jeho oporou od začátku sezony a v týdnu se před zraky slávistických trenérů a funkcionářů v poháru ukázal v parádním světle. „Tonda je skvělý brankář a my ho sledujeme opravdu pečlivě. Byli jsme se na něj několikrát podívat v Drnovicích, máme videa z každého utkání. Velmi se o něj stará Štěpán Kolář, mají spolu tady v Praze každý týden individuální tréninky. Štěpán si s Tondou po každém zápase volá, probírají spolu video. Navíc ve Vyškově brankáře trénuje výborný Rosťa Horáček,“ přiblížil Köstl. Slavia se svým talentem do budoucna počítá, na jaro ho však ještě nechává ve Vyškově, kde září.

V Drnovicích jen druhá liga

Pokud by se Vyškovu sen o postupu vyplnil už v této sezoně, musí již nyní myslet na zázemí, ve kterém by mohl elitní soutěž hrát. Domácí stánek ve Vyškově využívá jen k tréninku a druholigová utkání hraje v nedalekých Drnovicích, což by však v první lize za stávajícího stavu stadionu nebylo možné.

„Varianta Drnovic bohužel definitivně padla. Pokud bychom tedy měli řešit případné místo, kde první ligu hrát, azylu se jistě nevyhneme,“ oznámil na tiskové konferenci sportovní manažer klubu Zbyněk Zbořil s upřesněním, že pro zápasy druhé ligy Drnovice stačí.

Už teď má Vyškov rozjetá jednání o azylu pro případ postupu mezi elitu. V kuloárech padají varianty prakticky všech stadionů v blízkém okolí včetně Brna a Uherského Hradiště.

Obavy v Líšni: útok nestřílí, obrana je propustná

S železnou pravidelností – vždy před startem podzimní i jarní fáze druhé ligy – zaznívala z tábora fotbalistů Líšně opatrná slova o skromných cílech malého rodinného klubu.

Po dvou sezonách na špici soutěže, kdy Líšni dvakrát těsně unikly boje o postup do první ligy a skromnost mohla znít alibisticky, má letos zdrženlivost svoje opodstatnění. Mužstvo ze stadionku na kraji Brna je sice ve FNL třetí, ale nepočítá příliš s tím, že barážovou příčku na jaře udrží.

Momentka z druholigového utkání Varnsdorf - Líšeň

„Není naším cílem, jako je tomu třeba u Vyškova, hrát o postup,“ uvedl předseda klubu Karel Hladiš. „Vyškov posílil, Opava a Karviná také. My budeme rádi, když nějaké body posbíráme a udržíme se nahoře. Čekáme těžší boje než na podzim,“ sděluje šéf fotbalové Líšně.

Důvodů k opatrnosti je víc. Kabinu sice na rozdíl od minulých let neopustila žádná z opor, ale také nedošlo k žádnému výraznějšímu oživení. V přípravě si zlomil ruku útočník Martin Zikl, který je po operaci a bude mužstvu chybět.

Útok navíc Líšni vázl v přípravě i se Ziklem, když čtyřikrát z osmi zápasů nevyprodukoval gól. Jen jeden z přípravných duelů tým vyhrál. „Gólů jsme moc nedávali ani na podzim, ale když padly, často znamenaly bodový zisk. Defenziva fungovala, devětkrát jsme udrželi čisté konto,“ zmínil kouč Milan Valachovič kontrast mezi mistrovskými zápasy a přípravou. V té Líšeň dohrála bez inkasované branky dvakrát. „Jsem plný obav. Trénovali jsme, jak jsme chtěli, morálka hráčů byla v pořádku, bohužel jsme to nepřenesli do zápasů,“ povzdechl si.

Vyklízet pozice se Líšni nechce, byť tuší, že časy, kdy bylo její mužstvo podceňované a ohromovalo jednoho favorita za druhým, jsou pryč. Nyní už do špičky patří a je na ní, aby pozice obhajovala. „Což je těžší a těžší,“ uvědomuje si Valachovič.

V prvním jarním duelu v neděli proti Vlašimi mu vedle Zikla bude chybět také vykartovaný záložník Pavel Sokol. Připraven naopak bude po návratu z hostování v Prostějově křídelník Šimon Šumbera. „Přivést nové hráče je někdy těžké, nám se to v zimním období nepodařilo. Pracovali jsme na tom, ale zkušenosti říkají, že příhodnější situace k tomu bývá v létě,“ pronesl Valachovič.

Ofenzivním hráčům zřídil speciální trénink navíc. Jednou týdně se schází skupina hráčů nejen z druholigového áčka, ale i z mládeže.

Zabere to už v neděli? Vlašim kouč považuje na rozjezd za těžkého soupeře. Na podzim s ní Líšeň vyhrála, čemuž ale předcházela série tří proher ve vzájemných zápasech. „Uvidíme. Loni v létě jsme měli ze soutěže též respekt, a pak jsme se dostali i do čela. Obavy máme, ale i zkušenosti, abychom se s tím dokázali poprat,“ řekl Valachovič.