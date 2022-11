Nechci si ve Vyškově pěstovat odkopávače, hlásí Trousil. Co námluvy se Zbrojovkou?

Sklízíte na dálku pochvaly od svého afrického majitele Kingsleyho Pungonga?

Naše vedení je nyní v Dubaji na schůzce s majitelem a zbytkem celé organizace. Ohlasy jsou vyloženě pozitivní. Radost a nadšení panuje. Nám ale sezona ještě neskončila, vždyť nás čeká ještě pohárové utkání se Zlínem. Tam nám budou chybět dva mládežničtí reprezentanti.

Měli jste nad sebou bič i před posledním zápasem se Spartou B, aby se pozice před pauzou ještě vylepšila?

Důraz je od prvního utkání na stabilizaci kádru. Po loňském cíli se rychle zachránit a etablovat se jako tým, který nehraje jen epizodní roli jsme zase povýšili. Bavili jsme se ale obecně o posunu o pár příček výš. Pak ale přiletěl na předsezónní tiskovku majitel a vyslovil své přání.

Neměl říkat, že Vyškov vidí do dvou let v první lize?

Je to jeho právo a nastavil nám tím dlouhodobý úkol a jasně vymezený cíl. Když máte takto jasně danou metu, které máte dosáhnout, je to pro tým jednoznačně příjemnější, než když říkáte, že nevíte, kde se budete pohybovat a uvidí se, na co že to vlastně máte. On to řekl veřejně a my se na to museli adaptovat.

Byl to takový šok?

Když jsme to slyšeli, museli jsme na to samozřejmě reagovat. Ještě jsme tedy museli nějaké hráče sehnat a byl to dost kvapík. Nám se povedlo sehnat pár zkušenějších, ať už to je Tomáš Weber nebo David Krška. Najednou se nám tu zase objevili noví hráči z Afriky a já tu měl rázem hromadu střeďáků. V lize můžou na lavičku nyní všichni z A týmu, u nás je to ale stále limitované na šest a tak jsme měli s Pepou Mazurou dosti zamotané hlavy.

Není to příjemnější, než řešit, že mi z mých třinácti nebo patnácti lidí někdo vypadl?

Trénovali jsme v 26 hráčích a měli na tréninku i tři gólmany. My museli pokaždé v pátek říct desítce kluků ať se na nás nezlobí, ale místo druhé ligy víkend stráví v první A třídě za B tým, protože jsme pro něj neměli místo. To bylo někdy kruté.

Není vám komfortní soudit své hráče?

Vyřešili jsme to naštěstí odchody, když to kluci nechtěli absolvovat a nebo jsme je poslali na hostování. To některým hrozně pomohlo. Třeba Dani Lual v Blansku úžasně ožil a získal zápasovou praxi. Je na něm hned vidět jeho posun a takového hráče budu chtít v zimní pauze okamžitě zpátky do hlavního mužstva.

Brankářská opora Vyškova Antonín Kinský mladší.

Podařilo se tedy vytěžit s šířky kádru maximum?

S Pepou jsme si říkali, že máme v tomto stůl čistý. Každý jeden z nich dostal alespoň jednu příležitost hrát od začátku utkání a bylo jen na nich, jak šanci uchopí. Komu se to povedlo, ten má na kontě zápasů dost.

Změnil se přístup k sezoně po tom jasném definujícím úkolu? Na tiskové konferenci jste vypadali všichni dost opaření, když to pan Pungong oznámil veřejnosti.

Neřekl bych, že jsme to museli radikálně měnit. My jsme pak s Kingsleym seděli a rozebírali to. Zůstal tu na zápas a ještě další dva nebo tři dny, než odletěl. Máme tu ale našeho šéfa Martina Chalupeckého a sportovního manažera Zbyňka Zbořila, se kterými to musíme také řešit. My si tedy řekli také svoje a nejsme snílci a blázni, že když se vytyčí cíl, tak že si budeme myslet, že se to splní samo.

Řekli svoje znamená vlastně co?

Není to tak tvrdé, jak to může působit. Nemáme nůž na krku, že se musí za každou cenu postoupit. Je to přání, že když druhé lize chybí zásadní favorit a dominant, tak že se o to máme pokusit. Že jsme to začali takto krásně naplňovat a začali jsme ty body dělat a krom dvou proher za sebou se smolným zápasem proti Líšni jsme neměli žádné období bez bodů, to beru jako něco navíc. I když jsme měli slabší období, udělali jsme sérii remíz.

Už jste se dostali do bodu, kdy je remíza zklamáním?

No když si vzpomenu na výkon v druhé půli na hřišti Sigmy, kde jsme udělali školácké chyby a podali jeden z nejhorších výkonů za mé působení ve Vyškově, tak ano. Ptal jsem se jich, že když jsou ve středu zájmu, mluví se o nich a chodí na ně lidi, jestli si tohle mohou dovolit a jestli jim bod z venku stačí. Vzali to ale výborně. Další venkovní zápas v Jihlavě odmakali ukázkově a pak to ještě odneslo konečně i nějaké ligové béčko.

Trápí aktuálně Vyškov něco?

Stále nemáme klasického hroťáka. Od doby, co skončil Pavel Simr, nám to hraje Marek Vintr, on ale klasický hrot prostě není. Naštěstí nám padají góly z křídel a funguje to, ale chtěli bychom ho.

Je tedy největším úkolem zimy si takového hráče najít?

Máme to na seznamu toho, co je třeba. Je toho ale víc. Už jsme řešili, že některé posty musíme posílit. Po každém zápase si s majitelem píšeme, kde tak asi posílit. Nejde si ale jen tak mávnout, že potřebuji útočníka, a zítra se mi na tréninku hlásí.

S širokou akademií majitele a frekvencí střídání afrických posil to tak někdy vypadá. Hrotový útočník se ale stále nenašel?

Rychlíků už přišlo dost. My ale potřebujeme s prominutím hovado, které nám podrží míč vysoko, odstaví soupeře a my bychom pak mohli do rychlých protiútoků. Máme nějaké informace, kdo má přijít, ale je to ještě otázkou volných dvou měsíců.

Takže je něco v procesu?

Je. Ale já jasně říkal majiteli, že chci jen hráče, které mohu mít k dispozici od začátku přípravy. Ať to není jako v minulé sezoně tak, že nám hráč na vyzkoušení dorazí týden před začátkem ligy. To je pak špatně.

Příchody tedy máte jasně strukturované, ale co odchody? Pozornost se na Vyškov upíná velká.

Když jsem sem přišel do třetí ligy, chtěl jsem, aby mi hráči chodili do lepších klubů, aby si plnili sny stát se profi fotbalisty. To se nám dařilo a hráči, co nám zůstali, nás posunuli výše. Ve druhé to máme stejně. Já klukům říkám, že teď už je to ale na nich, aby ukázali, jakou mají kvalitu. Pro ně musí být meta první liga a já nechci, abych tu pěstoval odkopávače.

Jak to myslíte?

Nemám rád, když se fotbalisté bojí hrát. Příkladem může být poslední zápas se Spartou, kdy jsem i při vedení v poločase měl s hráči ostřejší debatu. Nelíbilo se mi, že jsme odkopávali míče. Apeloval jsem, že i při vedení si musí jméno budovat, nejen bránit. Chci, aby hráli konstruktivně. Já bych chtěl také třeba hrát jiné rozestavení, ale nemáme na to ty pravé hráče.

Vaše široká záloha ale drásá nervy snad každé obraně druhé ligy.

Jasně, pomáháme si křídly z Afriky a klukům to vyhovuje. Kdybych měl hrát podle svých představ, zatížil bych je defenzivní činností a oni by zvadli.

Alexis Alégué (nahoře) vytvořil ve Vyškově skvělou dvojici s Adamou Fofanou. Proti Táborsku byli ústředními postavami.

Právě o křídla Bienvenueho Kanakimanu a Alexise Aléguého se asi dá čekat největší zájem. Počítáte s tím?

O kluky určitě zájem je a telefonáty, kdy ostatní zjišťují, zda jsou na prodej, přichází. Já říkám majiteli, ať jim nebrání v odchodu. Oni si žijí svůj sen a když přesáhnou úroveň Vyškova, tak jsem ten první, kdo jim popřeje hodně štěstí a budu se těšit z toho, že jsme dokázali vyprodukovat takového hráče. Na druhou stranu musím mít už připravenou jeho náhradu.

Takže už máte připraveného nového Kanakimanu?

Když se bavíme o Benym, tak na něj nabídky chodí neustále a je to úplně pochopitelné. Dal devět gólů, takových rychlostních typů u nás neběhá mnoho. Ale právě proto jsme poslali Luala do Blanska, aby se nastartoval. Byl z toho špatný, nechtělo se mu do MSFL, ale teď za mnou přišel a uznal, že to bylo to nejlepší, co ho mohlo potkat, protože dává branky a roste. A proto si dovedu představit, že by mohl případně díru po Kanakimanovi zalepit on.

Z první ligy se ale do druhé nesahá jen pro hráče. Vás nikdo neláká mezi fotbalovou elitu?

Já tu jsem maximálně spokojený. Mám tu fantastické kolegy a jsme už za ty roky na jedné koleji s masérem, sekretářem, manažery. Sedm a půl roku to tu děláme ve stejném složení a stále nás to baví.

Přesto ale spekulace nepřestávají.

Já se to dovídám také. Ale vůbec to neřeším. My to samozřejmě už řešili s manažerem Martinem Chalupeckým, co by se dělo, kdyby taková situace nastala, ale teď na to opravdu nemyslíme. Před třemi lety jsme dostali úkol dostat se ze třetí ligy, teď nám zase postavili nový stupínek, na který máme vylézt, a tak máme stále práci a cíl před sebou tady. A taky mě to těší vůči Pepovi Mazurovi.

Zlatý olympijský medailista ve vašem realizačním týmu působí jako motivátor. Funguje vám to stále tak dobře?

Snad mu plníme jeho sny. My o něm říkáme, že je náš dědeček, ale on je výborný dědeček. S výsledky nám tu ale o několik let omládl a i pro něj je to snad velká zábava, že se vrátil do profi fotbalu a že tím může zase žít. I z tohoto důvodu se mi odcházet nechce. Až na to přijde čas, tak se o tom můžeme bavit, zatím to ale není na pořadu dne.

Teorií ale internetem i kuloáry putuje mnoho. Dokonce už jsem zaslechl i jméno vašeho asistenta ve Zbrojovce, kterým má být Tomáš Polách.

Tak ať si tam ještě spekulanti připíšou Libora Doška. S kluky jsme stále v kontaktu, jsme dobří kamarádi, jezdíme spolu na dovolenou a fotbal spolu řešíme pořád. Tohle je ale opravdu jiná věc. Já mám teď rozdělanou nějakou práci ve Vyškově.

Koně brněnský @kone_brnensky ⚠️SPEKULACE⚠️



V zákulisí se šušká, že se jedná o odvolaní trenéra Dostálka a jakožto potenciálním náhradníkovi se uvažuje o trenérovi Vyškova Janu Trousilovi.



Co si o tom myslíte? Zaslouží si Dostálek odvolání, a byl by Trousil ideální náhradou? oblíbit odpovědět

Stál byste vůbec o to, přijít teď k rozdělanému mužstvu v jiném týmu, když Vyškov si od začátku modelujete k obrazu svému?

Kdybych nestál o to se někam posunout, tak bych tu musel zůstat na věky. Vždycky přijdete k již vytvořenému týmu a je to spíš o tom, kolik dostanete času na budování a trpělivosti vedení. Délka kontraktu s trenérem nic neznamená, my trenéři nejsme hráči. Jestli mám ale odejít, tak budu chtít čas nastudovat si ten tým a čas na proměnu. Ideální varianta je ale pro mě ta, kterou slyším ze své kabiny, a to je dojít do první ligy se svými kluky. A jsme v půlce cesty.

Jan Trousil jako trenér Vyškova

Půl cesty máte opravdu za sebou. Čeká vás ale ta těžší polovina?

Na jaře to asi bude dost jiná soutěž. Loni nás nikdo nebral vážně, teď už to asi tak nebude. Je tu hromada mužstev, které v zimě překopou kádry, a já tuším, že Karviná nebo Dukla Praha vyrukují s úplně jinou silou. Jejich ztráta, byť je nyní opticky velká, nebude znamenat nic. Chrudim byla na začátku podzimu příšerná, najednou je šestá. Druhá liga je prostě v této sezoně tak vyrovnaná a nečitelná, že druhé místo po podzimu nic neznamená. Když nechytneme začátek jara, prohrajeme čtyři kola a rázem můžeme být osmí a budeme za hlupáky. Musíme tedy hned pracovat, abychom udrželi a ještě vylepšili náš kádr.

Před pauzou vás čeká ještě duel se Zlínem v rámci MOL Cupu. Jak Vyškov přistupuje k pohárové soutěži po výhře nad prvoligovým Jabloncem?

Platí stále to stejné. Kluci si nasadili nějakou laťku a teď ji musí potvrzovat. Tohle je pro nás bonusový zápas, který si za zdolání laťky zasloužili. Mrzí mě jen, že nebudeme mít k dispozici plný kádr, protože nám soupeř nevyšel vstříc s odkladem a dva naši hráči odjíždí na sraz mládežnické reprezentace. Brankář Tonda Kinský i stoper František Matys patří do základní osy týmu a my si musíme poradit bez nich. Stejně ale jedeme s tím, že se chceme porvat o postup. V Jablonci nám nikdo nevěřil, to stejné čekám i ve Zlíně a jsem zvědavý, jak to dopadne. Tíha a odpovědnost je ale na Zlínu, my máme lehké hlavy, protože náš hlavní cíl byl druhá liga. Jedeme si jen prodloužit tu pohádku, co tady žijeme.