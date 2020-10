Věděli jsme, že to v Chlumci bolí. Shejbal prožil vítězný návrat

Ve středu to pro Shejbala navíc byla vítaná zápasová možnost, protože se v současné době vrací po dlouhém zranění.

Na hřišti vydržel celých 90 minut, během nich se z místa stopera, na kterém před zraněním hrával nejvíc, přesunoval i do středu zálohy.

„Trenér chtěl, abych si vyzkoušel oboje. Přiznám ale, že víc mi to sedí vzadu,“ řekl šestadvacetiletý borec po utkání, v němž v Chlumci se svým týmem 3:1 vyhrál a teď se může těšit na los 4. kola.

Jak náročné utkání v Chlumci to pro vás jako velkého favorita bylo?

Věděli jsme, že to tady bude hodně těžké. Kluky znám ještě z Převýšova z doby, kdy jsme sem chodili hrát z Hradce na farmu, jejich kádr se tolik nemění, pořád je stejný, takže jsme věděli, že tady to prostě bolí. Jsou tady siloví hráči. Pro nás asi bylo lepší, že se z Převýšova přesunuli do Chlumce, protože jeho hřiště je o něco větší. My jsme se toho hodně báli, ale o to jsem radši, že jsme vyhráli.

Rozhodli jste v prvním poločase, pro psychiku to asi bylo hodně důležité.

Rozhodně. První poločas, kdy jsme třemi góly odskočili, byl podle našich představ. Druhá půle už tak slavná nebyla. Moc se nám nedařilo, dostali jsme branku a úplně zbytečně jsme znervózněli.

Kde jste viděl největší rozdíly mezi vámi a soupeřem?

Myslím, že jsme dominovali po stranách hřiště. Nechtěli jsme hrát přes střed, protože stoper Jarkovský je hodně vysoký, věděli jsme, že bychom s hrou přes střed měli problémy. Naopak na stranách máme rychlé kluky, o kterých jsme věděli, že by mohli utíkat, což se vyplnilo do puntíku. Všechny tři branky vlastně padly po rychlých akcích ze stran. Měli jsme tam opravdu hodně místa a kdybychom šance vyřešili lépe, tak jsme gólů mohli dát mnohem více.

Druhá půle už moc povedená nebyla, co se stalo?

Nejprve jsme neproměnili svoje šance, oni dokázali snížit a okamžitě ožili. Viděli, že nás mohou ještě potrápit, a to se jim povedlo, naštěstí jsme to dohráli.

Říkali jste si před zápasem něco o loňské pohárové jízdě Chlumce?

To není jen minulý rok. Oni už dříve dokázali vyřadit například Slavii. Vloni to však byla velká sláva, porazili Příbram a také Bohemku, u které pak skončil Hašek. A i s Plzní hráli výborné utkání, bez nadsázky se dá říct, že tohle je kat prvoligových týmů, a musím přiznat, že jsme k nim měli respekt.

Bylo to pro vás speciální utkání, jste přece z regionu.

Já jsem se na to moc těšil. Potkal jsem tu spoustu známých lidí, kluci v týmu jsou stejní, pozdravil jsem se i s majitelem Rybou, kterého jsem rád viděl. Těší mě, že klukům drží zdravíčko a pořád se takhle drží. Myslím si, že je tady výborná parta, kluci tady jsou dlouho a udržují to, musí tu být radost hrát.

Vy se vracíte po zranění, už jste v pořádku?

Bohužel tento rok mi trochu zkazil koronavirus. Tři měsíce se moc netrénovalo, poté se začalo a já si natrhl sval v lýtku. Bylo to takové divné, protože se nevědělo, jestli se bude hrát. Lýtko jsem uzdravil, odehrál jsem dva zápasy, ale na stejné noze jsem dostal zánět v achilovce a další tři měsíce jsem to léčil. Teď konečně dva týdny trénuji naplno a tohle byl můj první ostrý zápas. Jsem rád, že jsem konečně zpátky a že zdraví drží.