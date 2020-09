Teplice sčítají ztráty, kvůli zraněním ještě pátrají po posilách

„Já vařil z vody. Co bylo zdravé, hrálo. Jak říká Werich: Vařit se solí není umění, ale vařit bez soli je velké umění,“ řekl Hejkal po domácím vítězství 2:1 nad Ostravou.

Kvůli svalovým potížím mu ze stoperské trojky vypadl Nazarov, druhý z Rusů je zraněný ještě vážněji. „Není tajemství, že Paradin má natržený meniskus a jde na operaci,“ posteskl si kouč, který už testuje hráče z Dunajské Stredy. „Uvažujeme ještě o jednom hráči. Nespíme, pracujeme, posílit se musíme. Máme dlouhodobě zraněné beky, Paradin je mimo na 2,5 měsíce, Nazarov na šest neděl. A útočník Řezníček na čtyři.“

Navíc si před zápasem s Baníkem natáhl sval také obránce Vondrášek. „Takže jsme změnili rozestavení, z důvodu nízkého počtu stoperů jsme hráli na čtyři obránce místo tří. Ale všechno do sebe zapadlo.“

Naskočil i David Heidenreich, ačkoli měl stopku za vyloučení na Slavii. Komise rozhodčích uznala, že bylo chybné, ale neomilostnila ho. Teplice se obrátily na odvolací komisi, která Heidenreicha nechala hrát do znovuprojednání případu. Skláři navrhují alternativní trest, buď peněžní, nebo trénování mládeže.

„O tom, že smí hrát, jsem se dozvěděl až ve 12 hodin v den zápasu,“ přiblížil Hejkal. „Ale hráče jsem už dopředu připravil na to, že bude hrát buď Heidy, nebo Shejbal.“

Heidenreich si oddychl: „Počítal jsem, že půjdu do základní sestavy, ale bylo to napínavé. Po červené kartě jsem byl bezradný, bylo mi líto, že jsem oslabil kluky. Uklidňovali mě, že se to vyřeší, že faul nebyl.“

Na krajích obrany Černý s Hyčkou, který si zlomený nos kryl maskou, na pozicích stoperů Mareček a Heidenreich. Tak vypadala obranná čtyřka Teplic.

„A fungovala, byla organizovaná,“ líbilo se trenérovi Hejkalovi. „Černý jako pravý obránce nikdy nenastoupil a zvládl to, Hyčka hrál na levé straně přes nohu a pohybově podal mimořádný výkon. Stoperskou dvojici jsme měli herní.“

Chválu si vysloužil i novic na pravém kraji zálohy Vukadinovič. „Má pohyb, agresivitu, zkušenost. Není líný na krok. Ještě má nějaké bolístky z předchozích angažmá, ale takového hráče potřebujeme.“

Po druhé výhře sezony se Teplice posunuly na 11. příčku. „Máme šest bodů, v tabulce pravdy jsme na nule. Být na ní i po konci soutěže, znamená to 6. místo, to by bylo super,“ zasnil se Hejkal.

Proč ale skláři nejsou schopni pracovitý výkon opakovat? „S tím si lámu hlavu, kudy chodím. V těch hráčích to je. Vidím je na tréninku a říkám si, že není možné, kde v tabulce jsme. Je to hlavách, o nastavení hráčů.“ Jak se nastaví na dnešní pohár v Chlumci nad Cidlinou?