Hraješ! Heidenreich po chybném vyloučení nastoupil, rozhodlo se v den zápasu

„Počítal jsem pořád, že půjdu od základní sestavy, ale bylo to napínavé,“ doznal hráč italského Bergama, který na domovských Stínadlech hostuje.

Heidenreich měl pykat za vyloučení na Slavii, jenže komise rozhodčích poté uznala, že ho rozhodčí Emanuel Marek vyloučil chybně; přehmat hlavního arbitra ani neopravila videorozhodčí Jana Adámková.

Heidenreich v Edenu svedl souboj s Petarem Musou a oba spadli, ještě je ovšem křižoval Tomáš Vondrášek, takže teplické číslo 18 nezmařilo zjevnou brankovou možnost.

„V televizi šlo krásně vidět na mém výrazu, jak mě to žralo. Já doopravdy nechápal, co se pískalo. O ničem jsem nevěděl, žádné tahání, nic, normální souboj, jakých svádím x za zápas. Najednou na mě rozhodčí volá a vidím v jeho ruce červenou kartu. Hrozný. Byl jsem bezradný,“ vykreslil dvacetiletý stoper. „Oslabil jsem kluky, bylo mi to líto. Ale uklidňovali mě, že se to vyřeší, že o faul nešlo.“

Teplický protest sice vyslyšen byl, jenže Heidenreicha neomilostnili. Skláři se proto obrátili na odvolací komisi a ta postih pozastavila do projednání případu. „My navrhujeme alternativní formu trestu. V dřívějším případu Šimona Falty z Olomouce šlo o surovou hru, tam žádný alternativní trest disciplinární řád neumožňuje, zato v případě zmaření brankové příležitosti ano. Možný je třeba peněžitý trest nebo trénování mládeže,“ osvětlil teplický tiskový mluvčí Martin Kovařík.

Trenér sklářů Stanislav Hejkal si oddechl, že dirigenta obrany mohl využít. „Aby takhle mladý hráč pykal za chybu někoho jiného, je nesmysl. Díky tomu, že mohl hrát, jsme měli organizovanou obranu a Ostravu, ač vypadala silnější na míči, jsme do nějaké vyložené šance nepustili.“

Hejkal vsadil na čtyřčlennou defenzivní linii a už od čtvrtka tým připravoval na to, že na levém stoperu nastoupí buď Heidenreich, nebo Shejbal. „A ve 12 hodin v den zápasu jsem se dozvěděl, že Heidenreich bude hrát,“ přiblížil kouč. Výkop byl v 16.30.

Talentovaný obránce se přikláněl k verzi, že po diskutabilní červené dostane zelenou do utkání s Ostravou: „Věřil jsem, že budu moct hrát. Jako tým jsme podali parádní bojovný výkon. Já se moc nedostával do kombinace, což byla škoda. S mým výkonem nejsem moc spokojený, ale jako obranná čtveřice jsme hráli hodně dobře. Uvidíme, jak trenér poskládá formaci pro další zápasy.“

Bude v ní figurovat opět Heidenreich, už omilostněný, anebo odvolací komise fotbalové asociace trest navzdory omylu sudího potvrdí?