Tepličtí fotbalisté bez šesti marodů. Mám svázané ruce, mrzí Hejkala

„Nevymlouvám se na to, pořád se hraje deset proti deseti a takové utkání musíme zvládnout,“ štval Hejkala krach s nováčkem soutěže.

Moulis a Nazarov odpadli čerstvě, Kozák, Hošek, Shejbal a Knapík už dříve. Šest hráčů do pole mimo.

„Moulise skolila nějaká viróza, Nazarov má svalové problémy, snad budou do příště,“ modlí se Hejkal; to příště je až 12. září po reprezentační přestávce. Poprvé doma se Slováckem. „Trojice Kozák, Hošek, Shejbal, to uvidíme. Doufám, že alespoň jeden z nich bude, protože teď jsem měl omezené možnosti, svázané ruce s tím něco udělat.“

Ve vršovickém Ďolíčku, kde mají Pardubice azyl, skláři nenavázali na výhru 3:1 z Příbrami. „Pardubice to mají postavené na pevném bloku vzadu a protiútocích. Nechtěli jsme prohrávat, protože pak je ještě těžší se do nich dostávat,“ tvrdil útočník Jakub Mareš, jenže Teplice prohrávaly.



Ani vyrovnání je nenakoplo. „Chybí nám klid v předfinální fázi, jsme strašně nervózní, máme problém dát balon ze strany před bránu,“ ví Mareš.