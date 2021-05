Dukle jsem zatím nepomohl. Je to prostě špatně, štve Peterku

„Dukla má jméno, po osobní stránce jsem tady spokojený. Ale to, kde Dukla nyní je, je prostě špatně,“ štve záložníka.

V sobotu Dukla s Peterkou v sestavě rupla v Ústí 0:1 a už se před něj nedostane. Kolo před koncem na pátou Armu ztrácí sedm bodů.

„Pro nás to byl další zápas se špatným výsledkem, prohráli jsme celkem zaslouženě. Těšil jsem se do Ústí, ale utkání nevyšlo mně ani celému týmu. Takže hořký návrat,“ smutnil Peterka. Před výkopem ústecký klub dlouholetému kapitánovi poděkoval, v Armě strávil deset let, dostal památeční dres, zarámovanou fotku, tablo a dárkový koš.

S bývalými spoluhráči se předem trochu špičkoval. „Něco jsme si napsali, s někým zavolali, ale nic velkého. Nechtěl jsem něco vyhlašovat v kabině, jakmile bychom vyhráli, stoprocentně bych něco přinesl. Ale z pověrčivosti jsem nic nesliboval.“

Ani to ale nepomohlo, Dukla je v krizi, prohrála čtvrtý zápas v řadě. „Vědět, čím to je, bylo by to super. Nemáme herní pohodu, nepřehráváme soupeře, které bychom přehrávat měli. Nejsou výsledky, v hlavě to nemáme dobře nastavené, na balonu jsme druzí. Máme na sobě deku,“ vidí 31letý univerzál.

Ani trenérská rošáda na Julisce to nezměnila, Romana Skuhravého vystřídal Bohuslav Pilný. „S Peterkou počítáme jako s klíčovým hráčem, okolo kterého to postavíme. Za sebe říkám, že tu roli splňuje už teď, ještě k sobě potřebuje vůdčí typy, které zatím nemáme,“ řekl Pilný.

Zimní přesun do Prahy nehodnotí Peterka jako chybu. „Na začátku jsem byl zraněný, pak jsem do toho naskočil a jsem spokojený. Jsem rád, že jsem ten krok udělal. Nejsem ale spokojený s výsledky a s tím, kde se nacházíme. Zatím jsem Dukle moc nepomohl,“ vyčítá si.

Do budoucna však věří, že se Dukla bude znovu prát o návrat mezi elitu. „Tahle sezona se nepovedla, musíme ji hodit za hlavu. Za měsíc začne příprava, musí nastoupit úplně jiný tým s vyčištěnou hlavou a chutí do nové práce.“