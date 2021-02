Ústecký kapitán Peterka se upsal Dukle: Chci s ní postoupit

„V Ústí mi končí kontrakt, od léta jsem volný hráč, takže jsem s ní podepsal smlouvu,“ potvrdil Peterka informace MF DNES. Ve hře je také, že by se do Prahy přesunul už v zimě, druholigové kluby o tom rokují.

V létě o třicetiletého defenzivního záložníka stálo prvoligové Brno, teď měl i jiné laso z druhé nejvyšší soutěže, zvolil však jedenáctinásobného mistra Československa. „Nabídka Dukly byla zajímavá, zvážil jsem ji a kývl. Smlouva je na tři roky, přitom je mi třicet, i to mě přesvědčilo, že bych takový krok měl udělat.“

S pražskou Duklou by si rád splnil svůj prvoligový sen. „Má mladý, perspektivní mančaft a chtěli by se rvát o postup. Nevím, v jakém horizontu, ale snad co nejdřív. Já bych si rád 1. ligu taky někdy zahrál, takže proto jsem se odhodlal k přestupu.“

Jeho role by měla být podobná té ústecké. „Už nezapadám do škatulky mladý. Sháněli staršího hráče, který by kabinu usměrnil, protože jsou tam kluci kolem dvaceti let. Mám být ten zkušenější k dravým mladíkům,“ dozvěděl se Peterka, co po něm kouč Roman Skuhravý bude chtít.

Ve 2. lize nasbíral za Ústí během deseti sezon 226 startů, nastřílel sedm gólů. „Ústí je srdeční záležitost, odchod pro mě nebude snadný, ale věřím, že to zvládnu. Změna je potřeba, kór v mých letech. Byla to asi jedna z posledních šancí.“

V Ústí zažil druhou postupovou éru. „Hned v mé první ústecké sezoně 2011/12 jsme soutěž vyhráli, bohužel nás pak do ligy nepustili. Ale byl to velký zážitek a jeden z největších úspěchů v kariéře. Vzpomínat budu na výbornou partu, na trenéry Křečka, Jarošíka i Habance. Ústí je klub s rodinným zázemím, kde si nikdo na nic nehraje a všichni bojují za druhé.“

Za koho bude bojovat Peterka v jarní premiéře? Dukla hostí právě Ústí, pikantní los.